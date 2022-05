Ukraine: la France va apporter 300 millions de dollars d'aide supplémentaires

"Il est de notre devoir collectif d'apporter une aide immédiate et un soutien économique massif"

La France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu’à présent, soit 300 millions de dollars supplémentaires, a annoncé Emmanuel Macron jeudi dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs.

Ce nouvel apport ne concerne pas le volet militaire, a précisé l'Elysée.

Paris a déjà apporté à l'Ukraine 100 millions d’euros d'aide humanitaire aux premiers jours de l'invasion et permis l'acheminement de plus de 800 tonnes de matériel, dont du matériel médical. Il a également débloqué 1,7 milliard de dollars pour soutenir le budget de l'Etat ukrainien et ses investissements.

"Nous voyons chaque jour s'accumuler les conséquences humanitaires et les destructions suscitées par l'agression de l'Ukraine par la Russie et subies par le peuple ukrainien. Elles sont insupportables", a déclaré le président français.

"Il est de notre devoir collectif d'apporter une aide immédiate et un soutien économique massif à l’Ukraine", a-t-il dit.

Emmanuel Macron a salué "la mobilisation exceptionnelle des voisins européens de l'Ukraine, en particulier du peuple polonais qui a accueilli depuis le 24 février dernier plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens".

"La solidarité exprimée par la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie, la République Tchèque, la Moldavie, est exceptionnelle, et il est juste et normal que nous puissions collectivement les appuyer dans leur effort de solidarité, au même titre que l'appui direct que nous apportons à l’Ukraine", a ajouté le président français.

"Nous devons être prêts à assumer cet effort dans la durée, dans le contexte d'un conflit qui, malheureusement, risque de se poursuivre et dont nous n'avons pas encore vu toutes les conséquences dramatiques", a conclu Emmanuel Macron, ajoutant que "la détermination et la dignité de la population et des autorités ukrainiennes forcent l’admiration de tous".