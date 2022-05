La Russie restera "pour toujours" dans le Sud de l'Ukraine, assure un haut responsable parlementaire

La Russie a jusqu'ici soutenu que l'un de ses objectifs principaux était de "dénazifier" son voisin

La Russie restera "pour toujours" dans le Sud de l'Ukraine, a affirmé vendredi un haut responsable parlementaire russe, Andreï Tourtchak, lors d'une visite à Kherson, importante ville ukrainienne dont Moscou revendique le contrôle total depuis mars.

"En m'adressant aux habitants de la région de Kherson, j'aimerais dire encore une fois que la Russie est là pour toujours. On ne doit en avoir aucun doute", a déclaré M. Tourtchak, premier adjoint au président du Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement), cité dans un communiqué du parti au pouvoir Russie unie.

M. Tourtchak est également secrétaire du conseil général de ce parti.

C'est la première fois qu'un haut responsable russe annonce l'intention de Moscou de rester dans les territoires pris par l'armée russe depuis le début de l'opération en Ukraine le 24 février.

La Russie a jusqu'ici soutenu que l'un de ses objectifs principaux était de "dénazifier" son voisin.

"Il n'y aura aucun retour vers le passé. Nous allons vivre ensemble, développer cette région riche, riche de son patrimoine historique, de son peuple qui habite ici", a assuré M. Tourtchak.

Selon lui, la Russie va aider la région de Kherson, comme elle aide déjà les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, autoproclamées dans l'Est de l'Ukraine et dont Moscou a reconnu l'indépendance.

Tous les anciens combattants résidant sur ces territoires, qui ont participé à la Seconde guerre mondiale, vont recevoir des cadeaux et se verront verser des primes de la part du président Vladimir Poutine, à l'occasion du 9 mai, jour où la Russie célèbre la Journée de la Victoire sur l'Allemagne nazie, a-t-il indiqué.

M. Tourtchak a également annoncé la prochaine ouverture d'un centre logistique russe d'aide humanitaire à Kherson.

Ce centre, qui sera mis en place par Russie unie, va s'occuper notamment de la livraison des produits d'alimentation et de première nécessité et des médicaments, selon la même source.

La ville de Kherson, proche de la Crimée annexée par Moscou en 2014, est la première et à ce jour la seule ville d'importance ukrainienne dont les Russes aient pris complètement le contrôle depuis le début de leur offensive en Ukraine le 24 février. Ils en ont revendiqué la prise le 3 mars.