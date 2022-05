Le Kremlin "n'arrivera jamais" à "supprimer votre esprit de liberté", dit Charles Michel aux Ukrainiens à Odessa

"Je suis totalement convaincu qu'il n'y arrivera jamais"

Le Kremlin "n'arrivera jamais" à "supprimer votre esprit de liberté", a déclaré lundi le président du Conseil européen, Charles Michel, à l'intention des Ukrainiens, lors d'une visite surprise à Odessa, grande ville du sud.

"Le Kremlin veut supprimer votre esprit de liberté et de démocratie. Je suis totalement convaincu qu'il n'y arrivera jamais", a-t-il affirmé dans un message vidéo publié sur Twitter, quelques heures après la tenue à Moscou des commémorations du 9 mai célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie.

"Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes à vos côtés, nous ne vous laisserons pas tomber", a-t-il ajouté aux Ukrainiens.

"Nous serons avec vous aussi longtemps qu'il le faudra", a-t-il poursuivi dans cette vidéo, assurant que l'Union européenne "aidera à construire un pays moderne et démocratique, tourné vers l'avenir".

Charles Michel a expliqué être venu à Odessa pour célébrer la journée de l'Europe, "dans un creuset de culture et d'histoire européenne", "au moment où (...) la guerre fait à nouveau rage" sur le continent.

Dans une autre vidéo publiée par ses services, on peut voir Charles Michel, en gilet pare-balles, visiter le port d'Odessa et regarder des immeubles éventrés, accompagné du Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, du gouverneur de la région d'Odessa Maxime Martchenko et de gardes armés.

La visite de Charles Michel dans la ville portuaire d'Odessa n'avait pas été annoncée par ses services.

Plus tôt dans la journée, le président du Conseil européen avait été forcé de s'abriter en raison de frappes de missiles, avait rapporté un responsable de l'UE.