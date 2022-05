L'Ukraine a besoin de plus d'armes pour débloquer militairement le siège de Marioupol (Zelensky)

"Les bombardements ne cessent ni le jour ni la nuit"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi aux députés maltais qu'en dépit des demandes, l'Ukraine n'a pas reçu la quantité d'armes dont elle aurait besoin pour débloquer le siège de Marioupol et libérer ainsi la ville.

M. Zelensky a affirmé que les défenseurs "poursuivent toujours leur résistance dans l'usine d'Azovstal. Nous utilisons tous les instruments diplomatiques possibles pour les secourir, mais la Russie ne permet aucune des options proposées. Nous avons demandé à nos partenaires de fournir des armes afin de débloquer Marioupol et de secourir les civils et les militaires."

Il a également précisé que la quantité d'armes nécessaires n'a pas été fournie.

Selon M. Zelensky, les villes et villages ukrainiens ont été frappés par 2.250 missiles au cours des deux mois et demi d'invasion.

"Les bombardements ne cessent ni le jour ni la nuit", a-t-il précisé.

Le président ukrainien a souligné que le blocus russe des ports de la mer Noire et de la mer d'Azov signifie que l'Ukraine ne peut pas exporter de céréales et de tournesol, ce qui provoquera une crise sur le marché alimentaire mondial.

"Si nous ne pouvons pas exporter du blé, de l'orge, du tournesol, de l'huile de tournesol, cela signifie que les populations d'Afrique du Nord et d'Asie manqueront de nourriture et que les prix augmenteront", a prévenu M. Zelensky.

"Plus tard, il pourrait y avoir un nouveau chaos et une nouvelle crise migratoire, et je pense que vous pouvez ressentir cette crise dans les régions voisines de Malte", a-t-il ajouté.