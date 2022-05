Ukraine: l'ambassadeur d'Israël de retour à Kiev pour la première fois depuis l'invasion russe

L'objectif est d'examiner la possibilité d'un retour à l'activité quotidienne dans la ville dès que possible

L'ambassadeur d'Israël en Ukraine Michael Brodsky et plusieurs diplomates sont retournés lundi soir dans la ville de Kiev, près de trois mois après leur évacuation de la capitale le 21 février.

Leur objectif est de mener des discussions diplomatiques avec le gouvernement ukrainien et d'examiner la possibilité de ramener l'ambassade d'Israël en Ukraine à son activité quotidienne à Kiev, a indiqué un communiqué.

L'ambassadeur Brodsky et une partie du personnel diplomatique devraient ainsi rester à Kiev pendant plusieurs jours au cours desquels ils retourneront au bâtiment de l'ambassade, au-dessus duquel sera hissé à nouveau le drapeau israélien.

Les hauts responsables rencontreront des représentants du gouvernement ukrainien, de la communauté juive, d'autres ambassades ainsi que le personnel local de l'ambassade resté à Kiev.

Le personnel de l'ambassade avait dans un premier temps été transféré à Lviv, avant d'être évacué vers la ville frontalière polonaise de Przemysl, où ils ont passé une grande partie de leur temps à aider les citoyens israéliens à fuir le pays en guerre.

La bataille de l'Est continue de faire fait rage en Ukraine, et les forces russes et ukrainiennes se font face violemment dans le Donbass, où les forces de Moscou concentrent leur effort mais progressent peu, voire reculent, au 82e jour de la guerre.