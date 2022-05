Guerre en Ukraine: Israël livre des casques et des gilets à Kiev

Quelque 2.000 casques et 500 gilets ont été livrés services locaux de secours et d'urgence

Conformément à la directive du ministre israélien de la Défense, Israël a livré mercredi quelque 2.000 casques et 500 gilets pour les organisations d'urgence et civiles en Ukraine, a annoncé le ministère dans un communiqué.

Mardi, Benny Gantz, a affirmé que "la politique d'Israël est dans la bonne position à la fois en termes de valeurs et de stratégie".

"Nous sommes en mesure de fournir une aide humanitaire importante et de soutenir l'Ukraine avec du matériel non offensif supplémentaire, d'une manière conforme aux considérations opérationnelles générales d'Israël, qui sont également importantes pour une plus grande stabilité régionale. Les efforts de médiation du premier ministre dans ce domaine sont également importants", a-t-il souligné.

En avril, il avait annoncé qu'Israël fournirait à Kiev des équipements de protection pour les organisations de secours. La promesse avait été faite après une discussion avec son homologue Oleksii Reznikov.

"Cela fait partie des efforts considérables d'Israël déployés pour fournir une aide humanitaire, dont la mise en place d'un hôpital de campagne, et la fourniture de nourriture et d'assistance médicale, et plus encore", avait alors indiqué M. Gantz.

Le quotidien Haaretz avait par ailleurs rapporté que les responsables israéliens prévoyaient d'envoyer différents articles défensifs à l'Ukraine, mais les systèmes anti-aériens et autres plates-formes d'armes n'étaient pas envisagés.