La Russie affirme avoir détruit une "importante cargaison" d'armes occidentales envoyées en Ukraine

Des missiles russes ont par ailleurs frappé des installations de stockage de carburant près d'Odessa

L'armée russe a déclaré samedi avoir détruit une importante cargaison d'armes occidentales dans la région ukrainienne de Jytomyr, à l'ouest de Kiev, à l'aide de missiles de croisière Kalibr lancés depuis la mer.

Selon le ministère de la Défense, la frappe a emporté "un lot important d'armes et d'équipements militaires livrés par les États-Unis et les pays européens" et destinés aux troupes ukrainiennes dans la région orientale du Donbass où se concentrent les combats.

Selon cette source, des missiles russes ont par ailleurs frappé des installations de stockage de carburant près d'Odessa sur la côte de la mer Noire et abattu deux avions ukrainiens Su-25 et 14 drones.

L'Occident a intensifié ses livraisons d'armes à l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février et l'armée russe tente de les intercepter et de les détruire.

Samedi, le président américain Joe Biden a signé la loi adoptée jeudi par le Congrès apportant une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'effort de guerre ukrainien contre la Russie.

Six milliards de dollars permettront à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense anti-aérienne.

Selon Moscou, les livraisons d'armes occidentales à Kiev et l'imposition de sanctions drastiques contre l'économie russe équivalent à une "guerre par procuration" des États-Unis et de leurs alliés.