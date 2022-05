La Russie bombarde les approvisionnements en céréales ukrainiens, "militarisant" la faim (U. von der Leyen)

"C'est utiliser la faim et le grain pour exercer le pouvoir"

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a accusé mardi la Russie de bombarder délibérément des entrepôts de céréales à travers l'Ukraine et d'utiliser l'approvisionnement alimentaire "comme une arme".

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a perturbé l'approvisionnement alimentaire mondial, les deux pays étant deux des plus grands exportateurs mondiaux de blé, d'orge et d'huile de tournesol.

Le blocus des ports ukrainiens a été particulièrement préjudiciable, l'UE affirmant que les expéditions maritimes représentaient 90% des exportations de céréales et d'oléagineux avant la guerre.

S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos, la cheffe de l'exécutif européen a affirmé qu'environ 20 millions de tonnes de blé étaient bloquées en Ukraine.

Selon Mme Von der Leyen, les pays fragiles et les populations vulnérables souffrent le plus, les prix du pain au Liban ayant augmenté de 70% et les expéditions de nourriture d'Odessa paralysées n'ont pas pu atteindre la Somalie.

"La Russie accumule à présent ses propres exportations alimentaires comme une forme de chantage – en retenant les approvisionnements pour augmenter les prix mondiaux ou en échangeant du blé en échange d'un soutien politique", a-t-elle dénoncé.

"C'est utiliser la faim et le grain pour exercer le pouvoir", a-t-elle jugé.