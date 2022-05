Ukraine: l'Organisation sioniste mondiale transmet une carte des sites du patrimoine juif à la Russie

Un certain nombre de sites ont déjà été endommagés par les frappes russes

Les emplacements des sites du patrimoine juif en Ukraine ont été transmis mercredi à Anatoly Viktorov, ambassadeur de Russie en Israël, par Yaakov Hagoel, le président de l'Organisation sioniste mondiale (WZO).

Cette initiative a été prise afin d'anticiper les dommages qui pourraient être causés à ces sites par l'armée russe.

L'Ukraine abrite en effet des sites patrimoniaux très importants de l'héritage culturel et religieux juif. Parmi eux se trouvent des sites commémoratifs et des monuments en hommage aux victimes de l'Holocauste, comme ceux de Babi Yar, Lviv et Donetsk, des cimetières juifs, des synagogues et des tombes de personnalités juives importantes.

La carte transmise à l'ambassadeur russe a été créée à la suite d'une enquête de terrain spécialement menée par la WZO.

Celle-ci a montré qu'un certain nombre de sites ont déjà été endommagés, et que beaucoup risquent de subir des dommages collatéraux en raison des combats qui font rage dans certaines régions du pays.

Anatoly Viktorov a déclaré qu'il transmettrait le document à Moscou dans les plus brefs délais.

"En tant qu'organisation nationale du peuple juif œuvrant pour la pérennité de son existence et de son patrimoine, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver ces sites pour les générations futures", a déclaré Yaakov Hagoel.