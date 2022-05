"L'Occident doit s'assurer que Poutine perde la guerre" (ministre britannique)

"Il ne faut offrir aucun compromis ou apaisement à Poutine"

L'Occident doit s'assurer que le président russe Vladimir Poutine perde la guerre en Ukraine et continuer à soutenir Kiev sans faiblir, a déclaré jeudi la cheffe de la diplomatie britannique.

"Il ne faut offrir aucun compromis ou apaisement à Poutine", a déclaré Liz Truss à Sarajevo où elle a rencontré son homologue bosnienne Bisera Turkovic.

"Il faut plonger loin dans nos ressources sans relâchement", a-t-elle poursuivi lors d'une conférence de presse. Il s'agit de "continuer à fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour gagner et reprendre son intégrité territoriale et sa souveraineté".

La Russie, qui a lancé une invasion contre l'Ukraine fin février, progresse dans l'est du pays et Kiev, inquiet d'un risque de débordement, réclame plus d'armes lourdes pour égaler la puissance de feu russe.

"Nous devons nous assurer que Poutine perde en Ukraine et que l'Ukraine gagne (....), qu'une agression russe ne puisse plus jamais menacer la paix en Europe", a poursuivi Mme Truss.

Elle a également évoqué le souvenir du conflit intercommunautaire en Bosnie qui fit 100.000 morts dans les années 1990, jugeant que le pays montrait "aujourd'hui des signes d'ingérence de la part de Moscou qui risquent de nous replonger dans ces années noires". "Cela doit cesser".

La Bosnie est divisée depuis le conflit selon des lignes de fracture ethniques, entre une fédération croato-musulmane et une entité serbe, la Republika Srpska (RS), dont la grande majorité des habitants se sentent très proches du "grand frère" russe.

Ces derniers mois, le chef politique des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, qui ne cache pas sa proximité avec Vladimir Poutine, a multiplié les menaces sécessionnistes.

Accusé de "menacer la stabilité" des Balkans, Milorad Dodik a été sanctionné à la fois par Washington et Londres.

"La crise en Ukraine pourrait être conçue pour déborder dans cette partie de l'Europe", a dit pour sa part Mme Turkovic, estimant que l'Occident devait soutenir une candidature de Sarajevo à l'Union européenne et l'Otan. L'octroi à la Bosnie du statut de candidat à l'UE "serait un bon message pour ceux qui sont téléguidés par Moscou", a dit la ministre bosnienne.

Enfin, Mme Truss a annoncé que Londres souhaitait mobiliser pour les Balkans occidentaux environ 93 millions d'euros d'investissements soutenus par le Royaume-Uni d'ici 2025.