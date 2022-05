Les troupes russes pénètrent dans la périphérie d'une ville clé du Donbass en Ukraine

"Les Russes avancent vers le centre de Severodonetsk. Les combats continuent, la situation est très difficile"

Les troupes russes sont entrées dans la périphérie de la ville ukrainienne de Severodonetsk, a déclaré lundi un haut responsable régional, qualifiant les combats de "très féroces" dans une ville devenue un objectif clé de l'offensive de Moscou dans le Donbass.

Les bombardements ont tué deux civils et en ont blessé cinq autres personnes alors que les troupes russes avançaient dans le sud-est et le nord-est de la ville, a déclaré le gouverneur de Lougansk, Serguiï Gaïdaï.

"Les Russes avancent vers le centre de Severodonetsk. Les combats se poursuivent, la situation est très difficile", a-t-il indiqué sur Telegram.

Les bombardements incessants ont laissé les forces ukrainiennes face à des ruines à Severodonetsk, mais leur refus de se retirer a ralenti une offensive russe massive dans la région du Donbass.

"Environ 90% des bâtiments sont endommagés. Plus des deux tiers des logements de la ville ont été complètement détruits. Les communications sont interrompues", a déploré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours télévisé.

Les membres de l'Union européenne se réuniront lundi et mardi pour discuter d'un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, mais un embargo pétrolier n'est actuellement pas acceptable pour la Hongrie et constitue un gros problème pour la Slovaquie et la République tchèque.

Le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, a exprimé ses craintes concernant l'unité de l'UE qui "commence à s'effriter", le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell estime de son côté "qu'il y aura finalement un accord".

Dans le même temps, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna effectue lundi son premier voyage en Ukraine pour "témoigner de la solidarité de la France à l'égard du peuple ukrainien (...) face à l'agression russe", a indiqué le Quai d'Orsay.