Ukraine: deux soldats russes condamnés à 11 ans de prison pour avoir bombardé des villages (agence Interfax)

Les deux soldats ont servi dans des unités d'artillerie russes et ont plaidé coupable lors du procès

Le tribunal ukrainien de Kotelva a condamné mardi deux soldats russes - Alexander Bobykin et Alexander Ivanov - à 11 ans et demi de prison chacun pour "violation des lois de la guerre", a rapporté RIA Novosti.

"Le tribunal a jugé que Bobykin était coupable des accusations pesant contre lui et l'a condamné à 11 ans et six mois de prison... Ivanov a également été reconnu coupable... et a été condamné à 11 ans et six mois de prison", a indiqué la décision du juge.

Les deux soldats ont servi dans des unités d'artillerie russes et ont plaidé coupable lors du procès. Ils ont été accusés d'avoir bombardé des biens civils dans la région de Kharkiv, conduisant à la destruction d'une école dans le village de Dergachi.

Le parquet avait requis la peine maximale en vertu de l'article de la loi ukrainienne, soit 12 ans de prison. La défense a plaidé pour la peine minimale, qui est de huit ans.

Plus tôt en mai, un autre soldat russe, Vadim Shishimarin, a été condamné à la prison à vie pour avoir tué un civil ukrainien. Peu de temps après, les responsables russes ont annoncé qu'ils n'envisageraient pas l'échange de captifs ukrainiens tant qu'ils n'auraient pas été jugés en Russie.