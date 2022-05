Ukraine: 600 suspects identifiés pour crimes de guerre (procureure)

La liste des suspects comprend "de hauts responsables militaires, des politiciens et des agents de propagande"

L' Ukraine a identifié plus de 600 suspects pour des crimes de guerre russes et a engagé des poursuites contre environ 80 d'entre eux, a annoncé mardi la procureure générale de Kiev.

La liste des suspects comprend "des hauts responsables militaires, des politiciens et des agents de propagande de la Fédération de Russie", a déclaré Iryna Venediktova lors d'une conférence de presse à La Haye.

Elle a par ailleurs indiqué que l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie avaient décidé de rejoindre l'équipe commune d'enquête européenne (JIT), mise en place en mars par la Lituanie, la Pologne et l'Ukraine avec le soutien d'Eurojust, et rejointe en avril par le Bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI).

"Aujourd'hui est un jour mémorable car (l'équipe) compte trois nouveaux membres", a déclaré le procureur de la CPI, Karim Khan, lors de la conférence de presse.

Il avait annoncé il y a 15 jours le déploiement en Ukraine d'une équipe de 42 enquêteurs et experts, soit la plus importante mission en termes d'effectifs jamais envoyée sur le terrain, afin d'enquêter sur les crimes commis pendant l'invasion russe.

Iryna Venediktova espère que son pays traitera "95%" des affaires, mais certaines affaires plus importantes ou plus difficiles pourraient être traitées par la CPI.