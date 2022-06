Les forces ukrainiennes devront "peut-être se retirer" de Severodonetsk (gouverneur)

"Cela ne veut pas dire que quelqu'un va abandonner la ville - personne ne va abandonner quoi que ce soit"

L'armée ukrainienne devra peut-être se replier sur des positions plus fortes de Severodonetsk, dans l'est du pays, mais elle n'abandonnera pas la ville où font rage de violents combats, a déclaré mercredi le gouverneur régional.

"Les combats se poursuivent et nos militaires devront peut-être reculer vers des positions plus fortes. Cela ne veut pas dire que quelqu'un va abandonner la ville - personne ne va abandonner quoi que ce soit. Mais c'est possible qu'ils soient contraints de reculer", a déclaré Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk, sur la chaîne ukrainienne 1+1.

L'Ukraine s'attend à ce que la Russie intensifie davantage ses bombardements sur cette ville cruciale pour le contrôle de l'ensemble du bassin minier du Donbass, et Moscou concentre toutes ses forces dans la région, a-t-il précisé.

"L'objectif clé de la Russie dans les prochains jours sera de capturer Severodonetsk et de couper complètement la route stratégiquement importante des villes de Bakhmut et Lysychansk", a détaillé le haut responsable.

"Les batailles seront très féroces et ils donneront tout ce qu'ils ont pour accomplir cette tâche", a-t-il prévenu.

"La victoire doit avant tout être sur le champ de bataille", a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky au quotidien britannique Financial Times en répétant que son pays avait besoin d'au moins "autant d'armes que les Russes".