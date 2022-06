L'Ukraine craint qu'une guerre prolongée ne désintéresse l'Occident

"La Russie est déterminée à épuiser l'Occident pour le rendre de plus en plus enclin à un compromis"

Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie entre dans son quatrième mois, des responsables à Kiev ont exprimé la crainte que le spectre de la "fatigue de la guerre" n'érode la détermination de l'Occident à aider le pays à repousser l'agression de Moscou.

Les États-Unis et leurs alliés ont donné des milliards de dollars en armement à l'Ukraine. L'Europe a accueilli des millions de personnes déplacées par la guerre. Et il y a eu une unité sans précédent dans l'Europe de l'après-guerre pour imposer des sanctions au président Vladimir Poutine et à son pays.

Toutefois, alors que le choc de l'invasion du 24 février s'estompe, les analystes estiment que le Kremlin pourrait exploiter la prolongation et l'enracinement du conflit, ainsi que l'éventuel désintérêt des puissances occidentales, pour faire pression sur l'Ukraine en vue d'un règlement.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est déjà insurgé contre les suggestions occidentales d'accepter une sorte de compromis. "L'Ukraine", a-t-il dit, "décidera de ses propres conditions de paix".

"La lassitude grandit, les gens veulent une sorte de résultat [qui soit bénéfique] pour eux, et nous voulons un [autre] résultat pour nous-mêmes", a-t-il déclaré.

Une proposition de paix italienne a été rejetée, et le président français Emmanuel Macron a été confronté à une réaction de colère après avoir déclaré que, bien que l'invasion de Poutine soit une "erreur historique", les puissances mondiales ne devraient pas "humilier la Russie, de sorte que, lorsque les combats cesseront, nous pourrons construire ensemble une issue par la voie diplomatique".

Le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a affirmé qu'un tel discours "ne peut qu'humilier la France et tous les autres pays qui l'appelleraient de leurs vœux."

"Il est évident que la Russie est déterminée à épuiser l'Occident et qu'elle élabore désormais sa stratégie en partant du principe que les pays occidentaux se lasseront et commenceront progressivement à changer leur rhétorique militante en une rhétorique plus accommodante", a déclaré l'analyste politique M. Fesenko dans une interview accordée à l'Associated Press.

La France s'est dite vendredi prête à aider à lever le blocus du port ukrainien d'Odessa, afin de débloquer les céréales à l'origine d'une crise alimentaire mondiale, alors que des combats meurtriers se poursuivaient dans le sud et l'est de l'Ukraine.