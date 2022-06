La loi russe sur les "agents étrangers" viole la Convention européenne des droits de l'homme, juge la CEDH

"La Fédération de Russie n'applique plus ces décisions"

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), saisie par 73 ONG russes dont Memorial, principale organisation de défense des droits fondamentaux en Russie, a jugé mardi que la loi russe de 2012 sur les "agents étrangers" violait la Convention européenne.

La CEDH, qui se contente habituellement d'infliger aux États des dommages et intérêts modestes, a condamné cette fois Moscou à verser un total de 292.090 euros pour dommage matériel, 730.000 euros pour dommage moral, et 118.854 euros pour frais et dépens.

"La Fédération de Russie n'applique plus ces décisions" de la CEDH, a toutefois réagi le porte-parole du Kremlin, Dminitri Peskov. Interrogé par la presse, il s'est refusé à "tout commentaire après le document pertinent signé par le président" russe Vladimir Poutine.

La chambre basse du parlement russe, la Douma, a adopté début juin plusieurs amendements qui conduisent la Russie à ne plus appliquer les décisions de la CEDH rendues après le 15 mars.

Dans son arrêt, la cour a estimé que la loi russe sur les "agents étrangers" fait peser sur les ONG "des exigences extraordinaires en matière d'audit, de déclaration et d'affichage et le risque de lourdes amendes".

Cette législation a conduit à la dissolution ou la liquidation de nombreuses ONG et n'était pas "nécessaire dans une société démocratique", ajoute la cour qui siège à Strasbourg (est de la France).

Quant à la classification des ONG "en tant qu'organisations exerçant des 'activités politiques' et bénéficiant de 'financements étrangers'", elle "reposait sur une interprétation trop large et imprévisible de ces expressions", souligne-t-elle.