Boris Johnson effectue sa deuxième visite à Kiev et promet de former des milliers de soldats ukrainiens

Zelensky a salué le soutien "résolu" du Premier ministre britannique

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est revenu à Kiev vendredi pour une deuxième visite en un peu plus de deux mois, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, saluant le soutien "résolu" de la Grande-Bretagne à l'Ukraine.

"De nombreux jours de cette guerre ont prouvé que le soutien de la Grande-Bretagne à l'Ukraine est ferme et résolu. Heureux de revoir le grand ami de notre pays Boris Johnson à Kiev", a-t-il posté sur Telegram avec une vidéo de lui saluant le dirigeant britannique au palais présidentiel.

"Monsieur le président, Volodymyr, il est bon d'être à nouveau à Kiev", a écrit Boris Johnson sur son compte Twitter.

"Nous sommes avec vous pour vous donner l'endurance stratégique dont vous aurez besoin", a affirmé le Premier ministre.

Sans communiquer des détails, il a indiqué que la Grande-Bretagne dirigerait un programme qui pourrait former jusqu'à 10.000 soldats ukrainiens tous les 120 jours dans un lieu non spécifié en dehors du pays.

Le programme de formation dirigé par la Grande-Bretagne pourrait "changer l'équation de cette guerre", a estimé M. Johnson.

M. Johnson a souligné que son gouvernement s'efforcera d'intensifier les sanctions contre la Russie.

Il a fait l'éloge de la "résilience" des Ukrainiens et de la façon dont "la vie revient dans les rues" de Kiev, mais il a souligné qu'"à quelques heures de là, une attaque barbare se poursuit et que des villes et des villages sont réduits en ruines".