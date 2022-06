USA: un chasseur de nazis nommé par Washington pour enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine

Il a été impliqué dans plus de 100 affaires de révocation de la citoyenneté ou d'expulsion de nazis présumés

Le procureur général américain Merrick Garland a indiqué mardi que les États-Unis allaient mettre en place une équipe pour aider les autorités ukrainiennes à enquêter sur les crimes de guerre présumés commis par l'armée russe, et que celle-ci serait dirigée par un célèbre chasseur de nazis.

Lors d'une visite surprise en Ukraine, Merrick Garland a ainsi précisé que l'équipe chargée d'établir les responsabilités dans les crimes de guerre serait dirigée par Eli Rosenbaum, qui travaille depuis 36 ans au ministère de la Justice et qui a précédemment dirigé les efforts américains pour identifier et expulser les criminels de guerre nazis.

Considéré par certains comme le chasseur de nazis le plus connu du ministère de la Justice, Eli Rosenbaum était à la tête du Bureau des enquêtes spéciales du ministère et a été impliqué dans plus de 100 affaires de révocation de la citoyenneté ou d'expulsion de nazis présumés, selon CNN.

Il a également été directeur du département de la stratégie et de la politique d'application des droits de l'homme.

Le procureur général américain a déclaré que son voyage en Ukraine était une démonstration de soutien à l'Ukraine et a promis que les criminels de guerre seraient contraints de répondre de leurs actes.

"Je suis ici pour exprimer le soutien indéfectible des États-Unis au peuple ukrainien face à l'invasion russe non provoquée et injustifiée", a dit Mezrrick Garland aux journalistes, après avoir rencontré le procureur général ukrainien Iryna Venediktova à Krakovets, à la frontière ukraino-polonaise.

"L'Amérique - et le monde - a vu les images horribles et lu les récits déchirants de la brutalité et des crimes qui ont résulté de l'invasion injuste de l'Ukraine par la Russie", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Il est inacceptable que les criminels de guerre puissent se cacher. Le ministère américain de la Justice poursuivra toutes les voies possibles afin de faire condamner ceux qui commettent des crimes de guerre et d'autres atrocités en Ukraine", a-t-il assuré.

Près de quatre mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Kiev affirme avoir identifié des milliers de cas présumés de crimes de guerre.

Les plus notoires sont les allégations de meurtre gratuit de dizaines de civils à Boutcha, juste à l'extérieur de la capitale ukrainienne.

En avril, le président américain Joe Biden a qualifié le meurtre de civils ukrainiens dans cette ville comme des "crimes de guerre".

"Ce qui se passe n'est rien moins que des crimes de guerre majeurs", a-t-il déclaré. "Les nations responsables doivent s'unir pour tenir leurs auteurs responsables."