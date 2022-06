Ukraine : des missiles frappent un centre commercial "très fréquenté", 13 morts, plus de 40 blessés

"Le centre commercial est en feu et les sauveteurs luttent contre l'incendie"

Au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées lundi dans une frappe de missiles russes ayant réduit en cendres un centre commercial "très fréquenté" à Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine.

"Dix morts et plus de 40 personnes blessées. Voici actuellement la situation à Krementchouk à cause de la frappe de missiles", a déclaré Dmytro Lounine, le gouverneur de la région de Poltava, où est située cette ville qui comptait quelque 220.000 habitants avant la guerre.

"Les occupants ont tiré des missiles sur un centre commercial où se trouvaient plus de mille civils. Le centre commercial est en feu et les sauveteurs luttent contre l'incendie. Le nombre des victimes est impossible à imaginer", a écrit sur Facebook le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il a accompagné son message d'une vidéo montrant le bâtiment en feu, émettant de gros nuages de fumée, avec des camions de pompiers et une dizaine de personnes sur place.

Sur d'autres images diffusées par les services de secours, on peut voir ses restes calcinés, devant lesquels travaillent notamment des pompiers.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, le centre commercial a été atteint par des missiles antinavires Kh-22 tirés de bombardiers à long rayon d'action Tu-22, de la région russe de Koursk.

"Le tir de missiles sur Krementchouk a touché un endroit très fréquenté qui n'a aucun rapport avec les hostilités", a pour sa part réagi sur Facebook Vitali Maletsky, le maire de cette ville.

Le gouverneur régional Dmytro Lounine a dénoncé un "crime de guerre" et un "crime contre l'humanité", ainsi qu'un "acte de terreur non dissimulé et cynique contre la population civile".

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a appelé sur Twitter les soutiens de Kiev à lui fournir davantage d'armes lourdes et à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie.

Mykhaïlo Podoliak, un conseiller du président ukrainien, a accusé sur Twitter ce pays d'être un "Etat terroriste" et le ministère de la Défense a évoqué une frappe effectuée à dessein à un moment où le centre commercial était "particulièrement bondé", afin de "faire le maximum de victimes".

L'ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a assuré, citée par ses services sur Facebook, que "le monde demandera(it) des comptes au Kremlin pour ses atrocités en Ukraine".