Ukraine: Poutine rejette la responsabilité russe dans la frappe à Krementchouk

Le président russe a dénoncé les "ambitions impériales" de l'Otan qui chercherait à affirmer son "hégémonie"

Le président russe Vladimir Poutine a rejeté mercredi la responsabilité de l'armée russe dans une frappe qui a fait au moins 18 morts selon Kiev dans un centre commercial bondé à Krementchouk, en Ukraine.

"Notre armée ne frappe aucun site d'infrastructure civile. Nous avons toutes les possibilités de savoir où se trouve quoi", a assuré M. Poutine, lors d'une conférence de presse à Achkhabad, la capitale turkmène.

"Personne ne tire chez nous juste comme ça, au hasard. Normalement, cela se fait à la base des données de renseignement sur les cibles" et avec des "armes de haute précision", a-t-il poursuivi.

"Je suis convaincu que cette fois, tout a été fait exactement de cette manière", a souligné M. Poutine.

L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir frappé et détruit lundi un centre commercial, à Krementchouk, à 330 kilomètres au sud-est de Kiev, faisant au moins 18 morts et des disparus.

Le lendemain, l'armée russe a démenti avoir visé une installation civile, assurant avoir bombardé un dépôt d'armes voisin et que le centre commercial n'était pas en activité à ce moment-là.

Vladimir Poutine a par ailleurs affirmé qu'il ne voyait "pas de problème" dans une éventuelle adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan

"Nous n'avons pas de problèmes avec la Suède et la Finlande, tels qu'on a avec l'Ukraine", a déclaré M. Poutine, lors d'une conférence de presse à Achkhabad, la capitale turkmène.

"Nous n'avons pas de différends territoriaux (...), il n'y a rien qui pourrait nous déranger du point de vue de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan", a assuré le maître du Kremlin.

"Si la Finlande et la Suède le souhaitent, qu'elles y adhèrent. C'est leur affaire, elles peuvent adhérer où elles veulent", a-t-il souligné.

Mais "en cas de déploiement de contingents militaires et d'infrastructures militaires là-bas, nous serons obligés de répondre de manière symétrique et de créer les mêmes menaces pour les territoires d'où émanent les menaces pour nous", a averti Vladimir Poutine.

Il a par ailleurs dénoncé les "ambitions impériales" de l'Otan qui cherche selon lui à affirmer son "hégémonie" via le conflit ukrainien.

"L'appel à l'Ukraine à poursuivre les combats et à refuser les négociations ne fait que confirmer notre hypothèse que l'Ukraine et le bien du peuple ukrainien, ce n'est pas l'objectif de l'Occident et de l'Otan, mais un moyen de défendre leurs propres intérêts", a affirmé M. Poutine, lors d'une conférence de presse à Achkhabad, la capitale turkmène.

"Les pays leaders de l'Otan souhaitent (...) affirmer leur hégémonie, leurs ambitions impériales", a-t-il accusé.