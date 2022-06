Un haut responsable russe menace de faire des sanctions occidentales un motif de guerre

"L'objectif principal est de punir le peuple russe en essayant de réduire l'activité économique"

Un haut responsable russe a prévenu que Moscou pourrait considérer les sanctions occidentales comme un motif de guerre, a rapporté jeudi l'agence Associated Press.

Dmitri Medvedev, qui a été président de 2008 à 2012 et actuellement secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par le président Vladimir Poutine, a dénoncé les restrictions occidentales comme "rustres et cyniques" et a considéré qu'elles frisent la "guerre économique".

"Dans certaines circonstances, de telles mesures hostiles pourraient être perçues comme un acte d'agression internationale, voire comme un casus belli", a déclaré M. Medvedev dans un discours prononcé lors d'un forum.

"En réponse à ces mesures, un État a le droit à la défense individuelle et collective", a-t-il ajouté.

Il a souligné que les sanctions occidentales liées à l'action militaire de la Russie en Ukraine "ont un objectif clair : infliger le plus de dégâts possibles au plus grand nombre de citoyens de notre pays... aux civils, et non aux dirigeants du pays ou aux élites économiques."

"L'objectif principal est de punir le peuple russe en essayant de réduire l'activité économique et de provoquer une hyperinflation", a-t-il tancé.

Les responsables russes ont toujours cherché à minimiser l'impact des sanctions occidentales mais la déclaration de M. Medvedev représente une rare reconnaissance qu'elles portent atteinte à l'économie russe.