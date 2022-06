Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine

Cette nouvelle aide sera détaillée "dans les prochains jours"

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi en conclusion d'un sommet de l'Otan à Madrid que les Etats-Unis allaient livrer à l'Ukraine une nouvelle aide militaire représentant "plus de 800 millions de dollars" en défense anti-aérienne, artillerie et autres équipements.

Cette nouvelle aide sera détaillée "dans les prochains jours", a dit M. Biden dans un discours.

Il a assuré que les Etats-Unis soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps qu'il faudra".

"Nous allons rester aux côtés de l'Ukraine et toute l'Alliance restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il faudra pour assurer qu'ils ne soient pas battus par la Russie", a-t-il dit en clôture du sommet.

"Je ne sais pas comment ou quand cela va finir", a déclaré Joe Biden, promettant toutefois: "Cela ne se finira pas par une défaite de l'Ukraine."

Les Etats-Unis ont modifié ces dernières semaines leurs livraisons d'armement à l'Ukraine, pour prendre en compte un conflit désormais concentré sur l'est du pays et plus statique, dans lequel l'artillerie joue un rôle prédominant.

Washington a notamment commencé à livrer aux Ukrainiens des systèmes de lance-roquettes mobiles Himars - pour High Mobility Artillery Rocket System - d'une portée de 80 kilomètres.

Entre autres, les Etats-Unis entendent à l'avenir fournir à l'Ukraine des capacités de défense aérienne plus sophistiquées, de moyenne et longue portée.