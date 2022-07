Washington envoie munitions et défense anti-aérienne à l'Ukraine

La nouvelle aide militaire s'élève à hauteur de 820 millions de dollars

Le Pentagone a annoncé vendredi un nouvelle aide militaire à l'Ukraine, d'un montant de 820 millions de dollars, comprenant des missiles, des obus et des outils de défense anti-aérienne, pour faire face à l'armée russe au sud et à l'est du pays en guerre.

Ce 14e ensemble de matériels inclut deux systèmes anti-aériens, quatre radars de contre-batterie, des nouveaux missiles pour les lance-roquettes multiples américains Himars, récemment arrivés sur le champ de bataille, et jusqu'à 150.000 obus de 155 mm.

Les systèmes de défense anti-aérienne, les NASAMS, peuvent tirer des missiles sol-air de courte et moyenne portée. Ils sont fabriqués par l'américain Raytheon et le groupe norvégien Kongsberg.

Opérés à distance, ils permettront de lutter contre l'aviation russe, y compris les drones, ainsi que contre les missiles de croisière.

"Les Etats-Unis continuent de travailler avec leurs alliés et partenaires afin de fournir à l'Ukraine l'équipement nécessaire à un champ de bataille qui évolue", a déclaré dans un communiqué Todd Breasseale, porte-parole du ministère américain de la Défense.

Il a souligné "la coopération de la Norvège pour permettre la livraison historique par les Etats-Unis de systèmes de défense anti-aérienne modernes qui vont aider l'Ukraine à se défendre contre les attaques aériennes brutales de la Russie".

Ce nouveau lot d'équipements, prélevé sur les stocks existants de l'armée américaine, porte à 6,9 milliards de dollars le montant total de l'assistance américaine à Kiev depuis le début de l'invasion, le 24 février.