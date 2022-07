Ukraine: Kiev remercie B. Johnson pour son soutien "dans les moments les plus difficiles"

"Merci à Boris Johnson pour avoir compris la menace du monstre russe"

La présidence ukrainienne a remercié jeudi le Premier ministre britannique Boris Johnson pour son soutien dans les "moments les plus difficiles" de l'invasion russe, peu après sa démission comme chef du parti conservateur, ce qui ouvre la voie à son remplacement.

"Merci à Boris Johnson pour avoir compris la menace du monstre russe et avoir toujours été à l'avant-garde du soutien à l'Ukraine" et d'avoir "pris ses responsabilités dans les moments les plus difficiles", a écrit sur Twitter le conseiller de la présidence Mykhaïlo Podoliak.

D'une popularité jadis inoxydable, Boris Johnson avait sombré dans les enquêtes d'opinion: selon deux sondages cette semaine, près de 70% des Britanniques souhaitaient son départ.

Le mois dernier, il avait échappé à un vote de défiance, 40% des députés conservateurs refusant cependant de lui accorder leur confiance.

"Il était temps ! Sérieusement, avait-on déjà vu quelqu'un de si arrogant, ignorant, délirant", a estimé Helen Dewdney, 53 ans, une employée interrogée à Londres.

"Voilà ce qui se passe quand vous avez un Premier ministre qui n'a aucun scrupule", a réagi Cletus Morraies, 51, employé dans un cabinet d'avocats, "mensonges après mensonges (...) pour moi, il a trahi le pays".

Les démissions et les appels au départ de M. Johnson s'étaient poursuivis jusqu'à son annonce jeudi, alors que Downing Street annonçait une série de nominations pour remplacer les ministres et secrétaires d'Etat démissionnaires.

Le tout nouveau ministre des Finances Nadhim Zahawi, nommé mardi, avait appelé Boris Johnson à "partir maintenant", alors que la ministre de l'Education Michelle Donelan, nommée elle aussi mardi, annonçait sa démission, estimant qu'elle n'avait "pas d'autre choix".