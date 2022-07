La Russie envisage d'annexer de nouveaux territoires ukrainiens (Maison Blanche)

Les États-Unis vont annoncer un nouvel envoi d'armes à l'Ukraine dans les prochains jours

Les responsables du renseignement américain disposent de "nombreuses" preuves inédites montrant que la Russie envisage d'annexer des territoires supplémentaires en Ukraine, et Moscou pourrait y organiser des élections "fictives" dès septembre, a révélé mardi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

"C'est illégal, mais nous les avons vus faire dans le passé", a indiqué John Kirby, lors d'une conférence de presse, ajoutant que "ce que nous voyons à présent est un effort plus concerté et plus stratégique".

Selon lui, un certain nombre de régions en Ukraine dont Kherson, Zaporijjia et l'ensemble des Oblasts de Donetsk et Lougansk, se trouve sur la liste du Kremlin.

L'administration Biden évoque depuis un certain temps l'intention russe d'annexer officiellement les zones passés sous son contrôle ces derniers mois, en utilisant le même "mode d'emploi" que pour la Crimée en 2014, selon le porte-parole.

Les Russes placeront des fonctionnaires en leur nom dans les territoires qu'ils occupent occupés, établiront le rouble comme monnaie locale et forceront les résidents à demander la citoyenneté russe.

"Personne ne tombe dans le panneau. (Le président russe Vladimir Poutine) est en train de dépoussiérer un certain nombre de ses initiatives lancées en 2014", a-t-il dénoncé, ajoutant que la Russie tentait à présent de prendre le contrôle des tours de transmission en Ukraine.

Dans les prochains jours, les États-Unis vont annoncer un nouvel envoi d'armes à l'Ukraine, notamment des lance-roquettes portables, connus sous le nom de HIMARS, et des obus, ainsi que des munitions d'artillerie, a-t-il révélé.