Un pont clé frappé en Russie par l'armée ukrainienne avec des roquettes fournies par Washington

Le pont Antonovski est le seul reliant la ville à la rive sud du Dniepr et au reste de la région de Kherson

L'armée ukrainienne a utilisé un système de roquettes de précision fourni par les États-Unis pour détruire mercredi un pont que la Russie utilisait pour approvisionner ses forces dans une région occupée du sud de l'Ukraine.

L'artillerie ukrainienne a frappé le pont Antonivskyi tard mardi, a déclaré le chef adjoint de l'administration nommée par Moscou pour la région de Kherson, Kirill Stremousov. Le pont, qui traverse le fleuve Dniepr dans le sud de la région, était toujours debout mercredi, a-t-il précisé.

Toutefois, des trous empêchaient les véhicules de traverser le pont de 1,4 kilomètre de long, a précisé M. Stremousov. Après que des attaques ukrainiennes ont endommagé le pont la semaine dernière, celui-ci a été fermé aux camions, mais est resté ouvert aux véhicules de tourisme jusqu'à la dernière attaque.

Les forces ukrainiennes ont utilisé des lance-roquettes multiples HIMARS fournis par les États-Unis pour viser le pont, a déclaré Stremousov.

Les HIMARS ont une plus grande portée, une bien meilleure précision et une cadence de tir plus rapide que les lance-roquettes multiples de conception soviétique Smerch, Uragan et Tornado utilisés par la Russie et l'Ukraine.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré mercredi sur Twitter que "les occupants devraient apprendre à traverser" le Dniepr à la nage ou "quitter Kherson tant que c'est encore possible".

"Il se peut qu'il n'y ait pas de troisième avertissement", a ajouté Podolyak.

L'Occident a versé des milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine qui ont été essentiels pour organiser une défense continue après l'invasion de la Russie le 24 février, mais les responsables à Kiev disent ne pas avoir assez d'armes pour renverser le cours de la guerre.

Si l'arrêt de la circulation sur le pont, du moins temporairement, n'a qu'une faible incidence sur l'ensemble de l'opération militaire russe, l'attaque a montré la vulnérabilité des forces russes et a constitué une petite victoire pour les Ukrainiens.

Le pont est le principal point de passage du fleuve Dniepr dans la région de Kherson. La seule autre option est un barrage à la centrale hydroélectrique de Kakhovka, qui a également essuyé des tirs ukrainiens la semaine dernière, mais qui est resté ouvert à la circulation.

La suppression des points de passage rendrait difficile pour l'armée russe de continuer à approvisionner ses forces dans la région, malgré les attaques ukrainiennes répétées.