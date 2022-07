Un parlementaire ukrainien met en garde contre l'antisémitisme croissant en Russie

Selon Sviatoslav Yurash, Moscou veut s'attirer les sympathies du Hezbollah, des Talibans et du régime iranien

Un parlementaire ukrainien a accusé le président russe Vladimir Poutine d’avoir des tendances antisémites et a rendu le Kremlin responsable de la détérioration des liens avec Israël.

"Cette détérioration est le résultat direct du fait que la Russie est responsable de nombreuses menaces mondiales qui mettent en danger Israël tout comme elles mettent en danger l'Ukraine", a déclaré le député Sviatoslav Yurash à Israel Hayom.

"Des individus et des représentants du régime russe, tels que le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, encouragent l'extrémisme en actes et en paroles et cherchent à légitimer la coopération de la Russie avec le Hezbollah, les Talibans et le régime iranien, des organisations et des pays qui cherchent ouvertement à détruire l'État d'Israël. Sans parler de la guerre qu'ils continuent de mener en Syrie, ce même enfer qu'ils ont maintenant apporté en Ukraine", a-t-il affirmé.

Sviatoslav Yurash a également évoqué les menaces de fermeture de l'Agence juive à Moscou par les autorités russes, expliquant qu’elles s'inscrivent "dans l'ambition russe de gagner le soutien du monde arabe dans la première grande guerre qu'elle mène sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale."

Selon le parlementaire, tant que les Russes continueront à s’allier à ces entités, "attendez-vous à ce qu'ils fassent beaucoup plus de déclarations antisémites".

"L'antisémitisme du régime de Poutine n'est pas du tout un phénomène nouveau. Il suffit de voir les efforts déployés par les autorités russes pour démanteler le district juif autonome juste avant qu'elles n'envahissent l'Ukraine le 24 février", a-t-il déclaré, insistant sur le fait que "plus l'isolement international de la Russie grandit, plus l'antisémitisme augmente. Ils ressentiront à nouveau le besoin de chercher un bouc émissaire, qui sera les Juifs, comme cela a toujours été le cas tout au long de l'histoire russe."