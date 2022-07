La Russie a l'intention de "dissoudre" l'Ukraine de la carte du monde (responsable américaine)

Il s'agit notamment d'"installer des mandataires illégitimes dans les zones contrôlées par la Russie"

Il ne fait plus aucun doute que la Russie compte démanteler l'Ukraine "et la dissoudre entièrement de la carte du monde", a affirmé vendredi l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, selon l'Associated Press (AP).

Linda Thomas-Greenfield a ainsi confié au Conseil de sécurité de l'ONU que les États-Unis avaient relevé de multiples signes indiquant que Moscou préparait le terrain pour l'annexion de toutes les régions ukrainiennes orientales de Donetsk et Lougansk et méridionales de Kherson et Zaporijjia.

Selon ses propos, il s'agit notamment d'"installer des mandataires illégitimes dans les zones contrôlées par la Russie afin d'organiser des référendums ou des décrets fictifs".

Le ministre russe des Affaires étrangères "a même admis que c'était l'objectif de guerre de la Russie", a-t-elle rappelé, tandis que Sergueï Lavrov a déclaré dimanche lors d'un sommet au Caire que l'objectif primordial de Moscou en Ukraine était de libérer son peuple de son "régime inacceptable".

Mme Thomas-Greenfield a par ailleurs cité des exemples d'atrocités croissantes, notamment des bombardements d'écoles et d'hôpitaux, "le meurtre de travailleurs humanitaires et de journalistes, le ciblage de civils tentant de fuir, et les exécutions perpétrées à Boutcha".

L'ambassadrice américaine a aussi fait état de preuves montrant que les forces russes avaient "interrogé, détenu de force, et expulsé des centaines de milliers de citoyens ukrainiens, y compris des enfants, les arrachant de leurs foyers pour les transférer dans des régions reculées de l'est".

Selon une enquête menée par AP basée sur des dizaines d'entretiens, de nombreux réfugiés ont en effet été envoyés en Russie, soumis lors du voyage à des violations des droits de l'homme, et dépouillés de leurs pièces d'identité. Ils ont traversé une série de ce qu'on appelle des points de filtrage, où le traitement va de l'interrogatoire à des fouilles à nu avant de disparaître.

L'ambassadeur adjoint russe à l'ONU, Dmitry Polyansky, a pour sa part dénoncé vendredi l'envoi occidental d'armes lourdes qui ne font que "prolonger l'agonie et augmenter les souffrances du peuple ukrainien".

"Les objectifs de notre opération militaire spéciale seront atteints de toute façon, quelle que soit la quantité de carburant que vous versez dans le feu sous forme d'armes", a-t-il souligné.