Antony Blinken met en garde Sergueï Lavrov contre l'annexion de territoires supplémentaires en Ukraine

La conversation était principalement centrée sur la libération par Moscou de deux ressortissants américains

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu vendredi avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, une première depuis l'invasion de l'Ukraine.

Antony Blinken a affirmé qu'il avait pressé son homologue russe d'accepter une proposition de libération de la star de basket Brittney Griner et d'un autre détenu américain, Paul Whelan, mais n'a pas fourni de détails sur la réponse de Sergueï Lavrov à ce qu'il a qualifié de "proposition substantielle". Selon des sources proches du dossier, l'offre de Washington impliquerait la libération des deux ressortissants américains en échange de celle du marchand d'armes russe Viktor Bout.

Antony Blinken a décrit sa conversation avec Sergueï Lavrov comme un échange "franc et direct", centré principalement sur la proposition de libération des Américains.

Le chef de la diplomatie américaine a également déclaré qu'il avait insisté auprès du ministre russe sur l'importance pour la Russie de respecter l'accord autorisant les expéditions de céréales ukrainiennes à quitter la mer Noire, et l'a averti des conséquences si Moscou mettait en œuvre ses plans présumés d'annexion de parties de l'est et du sud de l'Ukraine.

Antony Blinken a déclaré avoir dit à Sergueï Lavrov que le monde "ne reconnaîtrait jamais" une quelconque annexion du territoire ukrainien, qui, selon lui, "entraînerait des coûts supplémentaires importants pour la Russie".

Dans la déclaration qui a suivi cet appel téléphonique, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que Sergueï Lavrov "avait fortement suggéré" à Antony Blinken "de revenir à un dialogue professionnel sur le mode de la diplomatie tranquille" concernant tout effort pour la libération des détenus américains.

Le chef de la diplomatie russe a également réitéré les vœux de Moscou de continuer à se battre jusqu'à ce qu'elle ait atteint ses objectifs en Ukraine, et réitéré les plaintes selon lesquelles le soutien des États-Unis et de l'OTAN à l'Ukraine prolongeait le conflit. Le ministre a enfin accusé les États-Unis de ne pas respecter leurs accords sur les expéditions de céréales en provenance d'Ukraine.