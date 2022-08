La résilience d'Israël "nous sert d'exemple" (épouse du président ukrainien)

"Seuls ceux qui n'accordent pas de valeur à leur vie et à celle de ceux qui les entourent n'ont pas peur"

La résilience d'Israël est source d'inspiration pour les Ukrainiens, a déclaré Olena Zelenska, l'épouse du président Volodymyr Zelensky, lors d'une interview diffusée dimanche soir sur Channel 12.

"Votre expérience passée inspire les citoyens ukrainiens", a-t-elle affirmé à l'issue de la visite organisée Michal Herzog, première dame d'Israël, de NATAL, un centre à but non lucratif spécialisé dans le domaine des traumatismes liés à la guerre et au terrorisme, au SSPT et au renforcement de la résilience au sein de la société civile.

"Nous voyons la force et le pouvoir de résilience des Israéliens face à la situation difficile dans laquelle Israël se trouve depuis de nombreuses années. Votre résilience nous sert d'exemple", a-t-elle expliqué.

La guerre est "bien sûr difficile, et il semble que cela ne va pas se terminer de sitôt", a-t-elle déploré, "et nous devons réfléchir attentivement à la répartition de nos ressources".

"Le plus dur est de voir et d'entendre chaque jour parler de nouvelles victimes", a-t-elle souligné, et si le terme "résilience qui nous encourage" revient sans cesse, "nous comprenons qu'il y a aussi une certaine limite à la "résilience".

"Seuls ceux qui n'accordent pas de valeur à leur vie et à celle de ceux qui les entourent n'ont pas peur", a-t-elle estimé.