100.000 réfugiés ukrainiens en France après plus de 5 mois de guerre

Plus de 30.000 Ukrainiens ont trouvé refuge en Israël

Plus de cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, le seuil des 100.000 réfugiés ukrainiens en France a été franchi cette semaine, a indiqué jeudi le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) Didier Leschi. En Israël, le nombre de réfugiés ukrainiens début juillet avait atteint 30 000.

Depuis plusieurs semaines, "on est entre 200 et 250 nouvelles délivrances de protection temporaires par jour en moyenne", un niveau "très bas", a déclaré M. Leschi, confirmant des informations parues dans Le Figaro.

Didier Leschi a rappelé que 80% des réfugiés ukrainiens en France sont des femmes et des enfants, qui maintiennent des liens avec les maris, pères et fils restés en Ukraine pour se battre, et qui veulent retourner en Ukraine. "Les retours ont commencé quand l'armée russe a quitté la région de Kiev", a-t-il précisé. Selon les évaluations de l'Ofii, quelque 5.000 de ces réfugiés ont ainsi quitté la France.

En Israël, depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier, plus de 30.000 réfugiés ukrainiens qui ne sont pas éligibles à la loi du retour, c'est-à-dire sans compter ceux qui ont fait leur alyah, sont arrivés dans le pays. 14.500 y sont encore aujourd'hui. Selon un sondage réalisé par le ministère israélien de l'Alyah et de l'Intégration, plus de 80 % des Juifs russes et ukrainiens arrivés en Israël après le 24 février ont l'intention, eux, de rester.