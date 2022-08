Meurtre de la fille d'un idéologue russe: Moscou dénonce "un crime horrible" et accuse l'Ukraine

L'Ukraine nie toute implication dans le meurtre

La principale agence de contre-espionnage russe a accusé lundi les services d'espionnage ukrainiens d'avoir organisé le meurtre de la fille d'un idéologue nationaliste russe de premier plan, dans un attentat à la voiture piégée perpétré samedi soir à l'extérieur de Moscou.

Dans la même journée, Vladimir Poutine a dénoncé "un crime horrible"

Daria Dugina, 29 ans, fille d'Alexander Dugin, philosophe, écrivain et théoricien politique que certains en Occident ont décrit comme "le cerveau de Poutine", est décédée dans l'explosion d'un dispositif placé dans son véhicule.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie, la principale agence qui a succédé au KGB, a déclaré que le meurtre de Daria Dugina avait été "préparé et perpétré par les services spéciaux ukrainiens", accusant une citoyenne ukrainienne, Natalya Vovk, d'être à l'origine de l'assassinat.

Dimanche, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a nié toute implication du pays dans le meurtre.

Le FSB a affirmé que Natalya Vovk était arrivée en Russie en juillet avec sa fille de 12 ans et avait loué un appartement dans l'immeuble où habitait Daria Dugina pour la suivre. Selon les renseignements russes, l'Ukrainienne aurait également pris part au même festival où se trouvaient Alexander Dugin et sa fille, juste avant que celle-ci ne soit tuée. Natalya Vovk aurait ensuite fui vers l'Estonie, toujours d'après le FSB.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il apparaît que c'est Alexander Dugin qui était directement visé étant donné que le véhicule lui appartenait, et qu'il avait décidé à la dernière minute de ne pas l'emprunter.

L'idéologue, surnommé "le Raspoutine de Poutine" a été un éminent partisan du concept de "monde russe", une idéologie spirituelle et politique qui met l'accent sur les valeurs traditionnelles, la restauration de l'influence mondiale de la Russie et l'unité de tous les Russes ethniques à travers le monde. Il a soutenu avec véhémence la décision du président russe Vladimir Poutine d'envoyer des troupes en Ukraine et a exhorté le Kremlin à intensifier ses opérations dans le pays.

Sa fille avait exprimé des opinions similaires et avait été sanctionnée par les États-Unis en mars pour son travail en tant que rédactrice en chef de United World International, un site web que les États-Unis ont qualifié de source de désinformation.