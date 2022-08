Opinion : Pourquoi les Russes fuient-ils la guerre en Ukraine ?

Il n'existe aucun plan pour la Russie d'après-guerre

La Russie a envahi l'Ukraine il y a déjà six mois, déclenchant le conflit armé le plus important en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Deux semaines plus tard, j'ai quitté Moscou, abandonnant mon nouvel appartement, mes rêves et la plupart de mes amis et de ma famille. Je n'avais pas de plan. J'avais deux valises, des allers simples pour Istanbul et un fils de 12 ans, qui porte le nom de mon grand-père, né à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine.

La question la plus fréquente que l'on me pose presque quotidiennement après mon déménagement en Israël est "Pourquoi êtes-vous partis ?" Ma réponse initiale "À cause de la guerre" ne fait pas l'affaire, provoquant une série de questions supplémentaires auxquelles tout immigrant russe est susceptible de devoir répondre ces jours-ci : "Mais Moscou n'est pas bombardée, comment la guerre vous a-t-elle affecté ?", "Vous voulez dire que vous avez fui les sanctions ?", "Est-ce qu'ils voulaient vous arrêter ?".

Pas du tout, je n'ai rien fait, et "ils" n'ont rien fait. En fait, ils préféreraient simplement que moi et des milliers d'autres personnes comme moi partent. Comme les responsables russes le disent depuis le début de la guerre, le pays n'a pas besoin de "traîtres", c'est-à-dire de tous ceux qui ne soutiennent pas l'invasion.

Choc et peur

Je me souviens de ces deux premières semaines comme d'un mélange d'incrédulité et de terrible culpabilité. On voyait les gens pleurer dans le métro, au bureau, à l'épicerie. Personne ne prenait la peine de leur demander ce qui s'était passé ou s'ils avaient besoin d'aide. Il y avait un sentiment général de chagrin.

Mais en même temps, il y avait de l'espoir. Comme beaucoup autour de moi, je ne pensais pas que l'"opération militaire spéciale", comme l'a qualifiée le Kremlin, durerait aussi longtemps. Il est certain que les gens descendront dans la rue lorsque leurs fils commenceront à mourir au front. Il est certain que l'économie russe ne résistera pas aux sanctions. Il est certain que l'Occident ne permettra pas à Poutine de continuer - même si l'annexion de la Crimée en 2014 n'a pas provoqué une réponse suffisamment sérieuse pour empêcher le président russe de lancer cette dernière opération.

Au fil des jours, il est devenu évident que le pire était à venir. C'est alors que la peur a pris le dessus. Les gens ont commencé à quitter la Russie pour éviter une éventuelle mobilisation et des inculpations pour des manifestations pacifiques, ou pour avoir simplement utilisé le mot "guerre" à propos des actions de Moscou en Ukraine.

Et pourtant, j'ai quitté Moscou non pas parce que j'avais peur d'être emprisonnée pour avoir signé des lettres et des pétitions contre la guerre, ce qui est désormais une infraction pénale pouvant valoir 15 ans de prison pour avoir "discrédité les forces militaires russes". Je ne suis pas non plus partie parce que je me suis débattue sans cartes de crédit ou sans mes magasins favoris.

Je suis partie parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que mes impôts soient dépensés pour des armes qui tuent des Ukrainiens. Parce que je ne voulais pas que mon fils apprenne à l'école que la guerre était "inévitable" et en quelque sorte justifiée.

Vous n'avez pas besoin d'entendre des roquettes voler au-dessus de votre tête pour savoir que votre pays est en guerre. Vous pouvez le voir lorsque le nombre de policiers dans les rues augmente, et sur la façade de votre cinéma préféré, désormais recouverte d'une bannière avec la lettre Z - un symbole de soutien à l'"opération militaire spéciale". Sans parler des sites internet bloqués et de la liste sans cesse croissante de blogueurs, d'artistes, de professeurs, d'activistes et de journalistes déclarés "agents étrangers" pour avoir osé dire que la guerre devait s'arrêter.

Hier et aujourd'hui

Mais si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, vous verrez une image radicalement différente. Les médias étrangers sont choqués par le fait que la vie quotidienne dans les grandes villes russes n'a pas beaucoup changé - les mêmes fêtes estivales, les mêmes excursions du week-end, les mêmes ouvertures de bars et les mêmes festivals de musique demeurent. Les gens qui, au début de la guerre, postaient des images horribles de Boutcha et de Marioupol, postent aujourd'hui des selfies sur la plage avec la légende "Le meilleur été de ma vie."

Ceux qui sont partis accusent ceux qui sont restés d'indifférence et de manque d'empathie. Je doute que ce soit juste. C'est le sentiment d'apathie et d'impuissance qui pousse les gens à se dérober aux problèmes trop importants, qu'ils ne peuvent résoudre dans leur bulle.

Je l'ai vu se produire avec mes amis qui sont passés en quelques semaines de la recherche frénétique des moyens d'émigrer, aux discussions sur la rénovation de leur appartement ou leur routine d'entraînement sportif. Ont-ils cessé de s'intéresser à la question ? Non, ils suivent toujours l'actualité, mais on ne peut pleurer qu'un certain temps.

L'apathie, au contraire, peut durer des années, comme ce fut le cas lors de la guerre soviéto-afghane. Cependant, ce dont je suis témoin après six mois, c'est une colère croissante dirigée non pas contre ceux qui ont commencé la guerre, mais contre ceux qui exigent que les Russes l'arrêtent.

Il m'a fallu un certain temps pour comprendre d'où venait ce sentiment. Puis j'ai compris que lorsqu'une nation entière ne se voit offrir rien d'autre qu'une punition collective, cela déclenche du ressentiment même chez les Russes qui s'opposent à la guerre.

Les gens qui ont vu leur avenir ruiné du jour au lendemain sont passés de "J'ai tellement honte" à "De quel droit moral les pays qui ont bombardé la Yougoslavie et l'Irak ont-ils le droit de nous juger ?" Entre Washington qui fait pression pour désigner la Russie comme un État soutenant le terrorisme, les pays européens qui envisagent une interdiction totale de visa pour les Russes, et les répressions intérieures, il ne semble pas y avoir d'issue possible pour les Russes.

Il n'existe aucun plan pour la Russie d'après-guerre, aucune alternative à l'isolement et à l'hostilité internationale. Mais vous ne pouvez pas enfermer 145 millions de personnes dans ces limbes de culpabilité, de peur, d'apathie et de colère et vous cacher d'elles derrière un mur. Nous avons essayé cela une fois. Et c'est ce à quoi nous avons mené le monde.