OPINION: Les six mois qui ont changé l'Ukraine, mon pays natal

Les Ukrainiens ne sont pas prêts à un accord avec la Russie qui inclurait l'abandon de territoires

L'anniversaire des six mois depuis l'invasion de la Russie coïncide symboliquement avec le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine.

Six mois après le début de son invasion à grande échelle, l'Ukraine se tient toujours debout, après avoir défendu sa capitale, repoussé les attaques russes sur plusieurs fronts et récemment, repris l'initiative.

Ceci malgré toutes les prédictions des officiels, des commentateurs et des experts qui pensaient que la question n'était pas de savoir si Kiev tomberait aux mains des Russes, mais plutôt quand.

Qualité vs quantité

Cependant, ceux qui ont suivi la guerre de près depuis son début en 2014 pouvaient prédire une chose avec certitude : que l'Ukraine et son peuple se battraient.

En outre, l'armée ukrainienne de 2022 n'est pas celle de 2014. Depuis l'occupation de la Crimée et la guerre à l'est du pays, l'Ukraine a construit une armée plus forte et plus qualifiée, solidifiée par la formation occidentale. Les budgets de la défense ont aussi été considérablement augmentés.

L'Occident savait tout cela avant l'invasion de février, mais a énormément surestimé les capacités de l'armée russe autrefois redoutée. La Russie avait et a toujours un avantage clair dans sa quantité d'artillerie et d'effectifs, même si elle de plus en plus de mal à maintenir ce dernier atout.

L'Ukraine - qui considère cette guerre comme une bataille pour sa liberté et son avenir - détient deux avantages distincts : la qualité de ses armes et de ses renseignements, et peut-être plus important encore, le moral élevé de ses soldats patriotes.

Serviteur du peuple

Il est difficile de dire sur quoi exactement le président russe Vladimir Poutine a fondé sa conviction qu'il pouvait conquérir l'Ukraine et subjuguer ses citoyens. Outre l'opposition militaire qui a ralenti l'avancée de son armée vers Kiev, la résistance civile a également joué un rôle clé.

Beaucoup d'étrangers se trompent en pensant que c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui adopte une ligne militante contre la Russie, contrairement à la volonté du peuple. Le président, outre sa capacité impressionnante à délivrer des messages publics et à expliquer la position de son pays sur la scène internationale, représente le public ukrainien et parle en son nom.

Par conséquent, un Volodymyr Zelensky acceptant de rencontrer Vladimir Poutine sans conditions préalables, pourrait amener une partie importante de la population ukrainienne à se retourner contre lui. Il est important de comprendre que les Ukrainiens, pour la plupart, ne sont pas prêts à un accord avec la Russie qui inclurait l'abandon de territoires.

Volonté de compromis en baisse

Au fur et à mesure que les combats progressaient, que de plus en plus de civils mouraient et que la brutalité et les crimes de guerre de l'armée russe augmentaient, la position intransigeante du peuple s'est également accentuée. Il y a ainsi une nette augmentation du nombre d'Ukrainiens qui demandent la restitution de tout le territoire ukrainien occupé, y compris la péninsule de Crimée et d'autres zones saisies avant le 24 février 2022.

S'il est vrai que chez certains la volonté de dialogue et certaines concessions territoriales sont plus évidentes, une majorité d'Ukrainiens pensent toutefois qu'il n'y a personne à qui parler de l'autre côté. La plupart sont sceptiques quant aux négociations, convaincus que Poutine profiterait de la paix afin de se réarmer en prévision d'une nouvelle offensive.

Cette idée est soutenue par les 98% d'Ukrainiens qui ont déclaré récemment qu'ils pensaient que leur nation sortirait victorieuse de la guerre, selon un sondage de l'International Republican Institute publié il y a deux semaines. 64% ont indiqué qu'ils pensaient que le conflit se terminerait avec le retour de tous les territoires conquis, y compris la région du Donbass et la péninsule de Crimée. En avril, cette proportion était inférieure à 53 %, ce qui montre que les Ukrainiens sont de plus en plus optimistes.

Si Poutine pensait que la résistance à l'invasion pouvait être contrôlée, il a obtenu le résultat inverse. Les nombreuses lignes rouges qui ont été franchies jusqu'à présent dans cette guerre ont considérablement accru l'hostilité envers la Russie, ses citoyens, la langue et la culture russes.

Questions difficiles

L'Ukraine devra à un moment faire face à la question complexe et sensible de son existence aux côtés de la Russie, et de la manière dont elle reconstruira ses relations futures avec les citoyens russes. Mais ces questions ne sont pas encore d'actualité : alors que le pays se bat pour sa survie, de nombreux Ukrainiens hésitent à entamer le débat de savoir qui est un "bon Russe" et qui est un "mauvais Russe".

L'Ukraine devra également faire face à des critiques internes croissantes. Un nombre important d'Ukrainiens et d'anciens responsables de la sécurité s'interrogent sur l'incapacité d'empêcher l'occupation rapide du sud du pays dans les premiers jours de l'invasion. L'incapacité de Zelensky à prendre en compte les avertissements des services de renseignement américains concernant l'invasion imminente suscite également des critiques constantes.

Contrairement au soutien indéfectible à l'armée ukrainienne, il y a une légère baisse du soutien enthousiaste dont Zelensky a bénéficié au début de la guerre. Mais si les critiques internes et la dissidence sont courantes en Ukraine, jusqu'à présent, elles ne nuisent pas à l'effort de guerre commun.

La prochaine étape

Ces dernières semaines, l'Ukraine a repris l'initiative par le biais d'attaques importantes et coordonnées en Crimée, qui envoient un message important au Kremlin sur la direction que Kiev envisage pour la guerre. Parallèlement à ces attaques, de nombreuses autres frappes ont lieu contre des positions russes, des ponts stratégiques et des dépôts de munitions. La situation sur le terrain donne des raisons de croire que l'Ukraine peut l'emporter.

On s'attend à ce qu'une contre-offensive ukrainienne plus importante commence dans le mois à venir - bien qu'il soit difficile de savoir si Kiev est militairement préparée à cela, ou si elle détient à ce stade une quantité suffisante d'armes occidentales pour y parvenir.

Il est difficile de dire comment cette guerre se terminera et si elle restera à l'intérieur des frontières du pays. Le destin de l'Ukraine est en jeu, la victoire et le désastre étant les deux possibilités.

Ce que cette guerre nous a appris, c'est que les prédictions n'ont pas beaucoup de poids et que le camp sous-estimé a été capable de surprendre son adversaire et le monde entier.