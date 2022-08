Appel à doubler les indemnités aux Britanniques accueillant des réfugiés ukrainiens

Quelque 81.700 d'entre eux sont hébergés par environ 25.000 familles d'accueil

Le secrétaire d'Etat chargé du dossier des réfugiés au Royaume-Uni s'est prononcé en faveur d'un doublement du montant des indemnités versées à ses compatriotes hébergeant des Ukrainiens, face à l'inflation galopante qui fait craindre une baisse de la mobilisation.

"Il est parfaitement raisonnable, à mon avis, d'augmenter le montant que nous leur versons", a déclaré Richard Harrington à l'agence de presse Press Association lundi soir, en citant la forte augmentation du coût de la vie.

Selon lui, plus de 115.000 Ukrainiens ont été accueillis au Royaume-Uni depuis le début de l'invasion de leur pays par la Russie il y a six mois. Et entre 4.000 et 5.000 arrivent encore chaque semaine.

Ces familles reçoivent actuellement 350 livres (414 euros) d'indemnités par mois, à condition qu'elles s'engagent pour six mois.

Lord Harrington souhaite que ce montant soit porté à 700 livres (828 euros), disant avoir insisté auprès du ministère du Budget, qui n'a pas encore donné son feu vert.

Le secrétaire d'Etat a justifié cette demande par l'inflation, qui a atteint 10,1% sur un an en juillet et pourrait dépasser selon certaines prévisions 18% début 2023 en raison de la flambée attendue des factures d'énergie.

Selon une récente étude du Bureau national des statistiques, quelques 70% des ménages accueillant des Ukrainiens estiment que l'inflation a réduit leur capacité à aider ces réfugiés.

Lord Harrington a estimé qu'un doublement des versements mensuels coûterait quelques dizaines de millions de livres à la puissance publique, mais qu'en fin de compte "on économise, parce que les gens ne se retrouvent pas sans-abri" et s'intègrent plus facilement via un emploi.