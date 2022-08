OPINION - Israël face à la guerre en Ukraine : une ambigüité injustifiée

Le soutien à l’Ukraine aurait dû aller bien plus loin que l’assistance humanitaire

Les récents déboires de l’Agence juive en Russie, qui risquent d’aboutir à l’interdiction des activités de cet organisme sur le territoire, ont souvent été interprétés, en Israël, comme la conséquence de l’agacement de Moscou face aux prises de positions de l’actuel Premier ministre israélien, Yaïr Lapid, sur la guerre en Ukraine. De fait, depuis les premiers jours de l’invasion russe, Lapid, alors ministre des Affaires étrangères, a été constant dans ses condamnations de l’attitude de Moscou, en employant un ton et un vocabulaire très proches de celui des dirigeants occidentaux.

On pouvait parler alors d’un véritable partage des rôles, sur ce dossier, à la tête du gouvernement israélien: le chef de la diplomatie dénonçait sans ambigüité l’invasion, alors que le Premier ministre, Naftali Bennett, tentait de ménager les dirigeants russes, en se contentant d’exprimer sa compassion envers les civils ukrainiens. Il s’agissait, pour l’équipe au pouvoir à Jérusalem, de tenter de rassurer les alliés traditionnels d’Israël, Américains et Britanniques en premier lieu, tout en s’efforçant de ne pas froisser Moscou.

Deux arguments étaient avancés pour justifier cet effort de prudence envers la Russie : la présence d’importantes communautés juives dans les deux pays impliqués dans le conflit, et, surtout, la nécessité de maintenir le dialogue avec l’armée de Vladimir Poutine, afin de garantir à Israël une liberté de manœuvre dans ses opérations aériennes pour contrer les projets de renforcement militaire de l’Iran et de ses alliés en Syrie et au Liban. Un argument de poids, légitime et aisément compréhensible, mais dont la pertinence peut être remise en question, sur plusieurs niveaux.

Notons d’abord que les frappes aériennes attribuées à Israël en Syrie n’ont pas diminué d’intensité depuis le "coup de froid" constaté dans les relations israélo-russes, et que certaines ont même visé des objectifs proches de bases militaires russes. La coordination entre Tsahal et l’armée de l’air russe se poursuit donc, et ne semble pas affectée par le sort de l’Agence juive ou le manque de sympathie de Poutine pour Lapid. Cela en grande partie car la Russie, bien qu'alliée de l’Iran, se soucie avant tout de la stabilité de la région, et ne voit pas d'un bon œil les velléités expansionnistes du régime des mollahs au Moyen-Orient, surtout en Syrie, considérée par Moscou comme une véritable chasse gardée.

Il est bienvenu de s’interroger sur les conséquences stratégiques d’une volonté israélienne trop manifeste de ménager la Russie. Rappelons que l’une des constantes de la doctrine de défense israélienne repose sur la supériorité de l’aviation de Tsahal sur celles de toutes les autres armées de la région. Sembler redouter les réactions d’une autre force militaire aérienne présente au Moyen Orient, aussi puissante soit-elle, risquerait de donner aux adversaires de l’Etat hébreu l’impression d’une remise en cause de cette doctrine, ainsi qu’une image de faiblesse, aussi injustifiée que néfaste stratégiquement. D’autant plus que les intérêts de la Russie sont loin d’être identiques à ceux d’Israël, comme le montre la fidélité de Moscou à ses alliés traditionnels dans le monde arabo-musulman, qui comptent souvent parmi les ennemis les plus résolus de Jérusalem.

Une autre raison d’ordre stratégique qui aurait pu peser en faveur d’une prise de position plus nette d’Israël contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, est liée aux probables conséquences à long terme de cette guerre sur le régime en place à Moscou. Pour la puissante armée russe, cette aventure militaire a tourné au fiasco, en révélant ses nombreuses faiblesses. Pour l’économie russe, déjà peu performante, elle s’est avérée désastreuse. Le régime a réagi par un prévisible tour de vis, évoluant de l’autoritarisme vers le totalitarisme - c’est d’ailleurs dans cette évolution que réside la véritable cause de la probable interdiction des activités de l’Agence juive en territoire russe. Autant de signes de déclin, qui, comparés à la vigueur, relative mais réelle, avec laquelle les démocraties occidentales ont réagi à l’agression, ne devraient laisser que peu de place au doute quant au camp qui à terme, sortira renforcé de cette confrontation. Prendre clairement position en faveur de l’Ukraine aurait donc été conforme à l’intérêt bien compris d’Israël.

Les considérations idéologiques, voire civilisationnelles, ont elles aussi leur place. Israël est en effet un Etat-nation démocratique, et entend le rester; c’est précisément ce que tentait de devenir l’Ukraine, engagée dans un processus forcément long et imparfait mais prometteur, brutalement interrompu par l’agression dont elle a été victime.

D’un point de vue israélien, le soutien à l’Ukraine aurait donc dû aller bien plus loin que l’assistance humanitaire, aussi admirable et utile soit-elle. Il n’est pas superflu de rappeler dans cette perspective quels sont les courants et les partis qui, dans les démocraties occidentales, et singulièrement en France, ont fait preuve de la plus grande des indulgences envers l’invasion russe : précisément, à l’extrême droite et à l’extrême gauche, ceux qui se montrent les plus hostiles à Israël, et parfois les plus dangereusement proches de l’antisémitisme. Ce rappel conduit assez logiquement au dernier argument en faveur d’un positionnement sans ambiguïté d’Israël aux côtés de l’Ukraine - le dernier, mais en aucune façon le plus négligeable - qui est une justification d’ordre éthique: du fait de l’héritage historique qui est le sien, l’Etat-nation démocratique du peuple juif se devait de se tenir sans équivoque aux côtés d’un peuple aussi cruellement et injustement agressé.