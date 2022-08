OPINION - L'Occident en proie au doute: son système de valeurs peut-il gagner en Ukraine ?

Les six derniers mois ont brisé les conventions sur le comportement des démocraties

Six mois après le début de la guerre en Ukraine, l'Occident n'a toujours pas confiance en lui.

Ses réalisations sont pourtant loin d'être négligeables : le combat des Ukrainiens pour Kiev dans les premiers jours de la guerre ; les migrants ukrainiens qui ont croisé le chemin de familles polonaises prêtes à les accueillir ; l'image emblématique du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son T.shirt vert, s'adressant aux parlements du monde entier, et les ovations qui ont suivi. Sans compter les sommets organisés, les armements acheminés et les dirigeants occidentaux qui se sont rendus en train vers la capitale ukrainienne. Autant de symboles d'une alliance occidentale qui a tenu bon. Soulignons enfin que le public occidental, bien que las, continue d'envoyer de l'argent et de l'amour à l'Ukraine, et de soutenir l'envoi d'armes au pays.

Mais face à ces réussites, les incertitudes sont bien là. Qu'en sera-t-il du prochain hiver dans le contexte de crise énergétique ? Qu'en est-il de l'approvisionnement en gaz que la Russie pourrait couper à l'Allemagne et à d'autres ? Qu'en est-il de l'économie russe qui refuse de s'effondrer ? Et si Vladimir Poutine utilisait une arme nucléaire ?

Des lignes de front ukrainiennes aux chancelleries des capitales occidentales, tout le monde s'accorde à dire que face à la guerre en Ukraine, le système de valeurs occidental a dépassé les attentes . Mais il y a également un consensus sur le fait que cela pourrait ne pas suffire à la victoire. Le challenge, en effet, est immense…

Si la guerre en Ukraine cristallise l'attention internationale, c'est parce que le défi qu'elle pose est démesuré : il ne s'agit pas seulement d'une bataille pour un territoire, mais d'une bataille de valeurs, qui peut apparaître comme le prélude à la bataille encore plus grande qui attend l'Occident face à la Chine dans le détroit de Taiwan et au-delà.

L'issue de cet affrontement des civilisations est encore incertaine, d'où le manque de confiance.

Car un système autoritaire présente des "atouts" indéniables. Le recours à la coercition permet d'abord aux dirigeants russes d'être moins attentifs - dans une certaine mesure - à l'opinion publique. Ensuite, les velléités hégémoniques de la Russie font qu'elle investit moins dans la gestion de réseaux d'alliances entre pays. Enfin, sa volonté d'appliquer la force brute signifie que la Russie s'accorde la permission d'enfreindre les règles du droit international.

Ici, en Israël, nous savons qu'un système de valeurs de type occidental ne gagne pas toujours. Les ennemis et les rivaux dans notre voisinage utilisent souvent leurs systèmes autoritaires pour obtenir un avantage tactique, voire stratégique. Israël s'efforce toujours de rétablir les faits, mais le progrès n'est pas linéaire et présente de nombreux revers. Le succès ne doit jamais être présumé.

Face à la Russie, l'Occident n'est donc pas sûr que ses forces suffisent. D'autant plus qu'il se trouve engagé dans une course de fond, qui exige de l'endurance.

Il existe également un débat sur la définition de la victoire. L'objectif à Kiev est de récupérer les territoires occupés par l'envahisseur. Pour les Ukrainiens, il s'agit donc d'une guerre pour leur patrie.

Mais en dehors de l'Ukraine, la victoire ne sera peut-être pas jugée en fonction de l'armée qui contrôlera Marioupol, aussi symbolique que cela soit. Ainsi, selon un scénario de fin de guerre très réaliste, la Russie contrôlera plus de territoires qu'avant son invasion, mais ce sera bien l'Occident qui sera vainqueur.

Pourquoi ? Parce que le territoire, du moins pour ceux qui ne sont pas en Ukraine, pourrait être un marqueur de victoire moins important que la santé relative du système de valeurs occidental à la fin de la guerre. Le vainqueur sera ainsi jugé sur la base du bilan du "système civilisationnel" qui aura fait preuve de la plus grande résilience, entre celui de l'Occident et celui de la Russie.

Du point de vue occidental, cela fait donc la guerre en Ukraine une suite de la lutte contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et de la lutte contre le communisme pendant la Guerre froide. Or, compte tenu de l'issue de ces deux batailles, le manque de confiance de l'Occident est surprenant, mais aussi, dans une certaine mesure, encourageant.

Si le manque de confiance de l'Occident peut être interprété comme un signal indiquant que les conditions du XXIe siècle pourraient être moins propices à son système de valeurs - d'où le défi -, il peut aussi potentiellement être une source de force, sachant que l'autocritique ouverte fait elle-même partie du système occidental.

En tout état de cause, les enjeux sont importants. Surtout pour l'Occident, et surtout avec un choc plus important qui pourrait venir avec la Chine. Son inquiétude persistante - même après six mois de succès - prouve à quel point les plus grandes épreuves de force restent à venir.