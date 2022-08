ANALYSE - Guerre en Ukraine : les Etats arabes cherchent à tirer leur épingle du jeu

Pour les Etats arabes, c’est l’occasion de donner aux Américains une leçon d’humilité

La position des États arabes sur la guerre en Ukraine se caractérise par leur opposition aux États-Unis. Les pays du Moyen-Orient, en particulier les Etats producteurs et exportateurs de gaz du Golfe, ont rapidement compris que l’Occident avait besoin de leurs ressources naturelles et les utilisent comme moyen de pression diplomatique.

Les pays arabes, soumis à d’importantes pressions américaines, ont voté en majorité contre l’invasion russe en Ukraine en mars, lors du premier scrutin de l’Assemblée générale des Nations Unies. Ils sont cependant rapidement passés à une position neutre et, dès le troisième scrutin en avril, douze pays arabes se sont abstenus sur un projet de résolution visant à suspendre la Russie du Conseil des droits de l’homme.

Les pays arabes n’ont jamais été majoritaires dans le camp russe, ni à l’époque de l’Union Soviétique et de la guerre froide, ni lors d’autres périodes de l’histoire moderne. Ils n’ont pas vocation à changer l’ordre mondial, contrairement aux Russes et aux Chinois. Ils espèrent néanmoins que la guerre en Ukraine fasse comprendre à Washington que leurs relations doivent reposer sur la réciprocité et le respect mutuel. Malgré la disparité des pouvoirs et le besoin des Arabes du soutien de l’Amérique, certaines crises modifient l’équilibre des forces. Le conflit russo-ukrainien en est un exemple : le monde occidental a besoin du soutien des Arabes pour trouver une alternative au carburant russe.

La position des pays arabes sur la guerre en Ukraine dépend donc fortement de leurs relations avec les États-Unis et de leur désir de recentrer leurs rapports vers une plus grande parité. Les Arabes ne cherchent pas à défendre l’invasion d’un Etat par un autre, mais refusent de laisser les notions de droits de l’homme et de liberté polluer les relations arabo-américaines, dont la valeur ne doit pas être jugée sur ces seuls critères.

L’administration Biden, qui a retiré les Houthis du Yémen de sa liste des organisations terroristes, a interdit la vente d’armes aux Émirats Arabes Unis et à l’Arabie Saoudite, et a isolé sur la scène internationale le prince Mohammed ben Salmane suite à l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, s’est vue contrainte de modérer cette politique dans sa quête de carburant. Elle cherche ainsi une solution au déficit d’approvisionnement en gaz et en pétrole, conséquence des sanctions imposées à la Russie.

Une grande partie des pays arabes s’est retrouvée, au début de la dernière décennie, dans le camp des opposants à la Russie en raison de la guerre civile en Syrie, et de la politique de l’administration Obama considérée comme indulgente envers l’Iran. Après sa victoire aux élections de 2020 et le retrait des États-Unis d’Afghanistan, Biden a expliqué aux Arabes que son administration renouait avec l’approche démocratique traditionnelle d’Obama, approche qui s’est même durcie sous la pression de l’aile progressiste du parti démocrate. Les démocrates, qui ont remis en question l’entièreté de la relation de l’administration Trump avec les Arabes et basent leur politique sur le principe de non-ingérence - tant que les actions des pays arabes n’entrent pas en conflit avec les intérêts et la sécurité nationale américains - ont poussé les Arabes dans le camp rival de l’Amérique. Et ces évolutions se cristallisent dans la position arabe sur la guerre ukrainienne.

La rue arabe, elle, ne fait pas de distinction entre l’Amérique et la Russie. Cette dernière est vue par beaucoup comme un acteur clé dans la tragédie qui touche le peuple syrien alors que les États-Unis sont considérés, en grande partie, comme responsables du sort des Palestiniens et des Arabes en général. C’est pourquoi on pourrait dire que la position de la rue sur la guerre en Ukraine repose sur le principe fataliste de "advienne que pourra". Néanmoins, pour certaines élites arabes, ne pas s’opposer à l’invasion russe de l’Ukraine retire à leurs gouvernements la possibilité de condamner toute future invasion d’un pays arabe, ou même la présence militaire israélienne dans les territoires palestiniens.

Pour les Etats arabes, cette guerre constitue l’occasion de donner aux Américains une leçon d’humilité et de relations internationales: cette fois, ce sont les Arabes qui tiennent la carotte et Washington va être obligée de se passer de son bâton pour encore un certain temps…