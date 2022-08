Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de trois milliards de dollars

"Les Etats-Unis d'Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien"

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de trois milliards de dollars au moment où le pays, qui combat depuis six mois l'invasion russe, marque le jour de son indépendance.

"Les Etats-Unis d'Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien au moment où il continue la lutte pour défendre sa souveraineté. Dans le cadre de cet engagement, je suis fier d'annoncer notre plus grande tranche d'assistance sécuritaire à ce jour: environ 2,98 milliards de dollars d'armes et d'équipement", a affirmé M. Biden dans un communiqué.

"Cela permettra à l'Ukraine d'acquérir des systèmes de défense aérienne, des systèmes d'artillerie et des munitions (...) et des radars pour nous assurer qu'elle puisse continuer à se défendre sur le long terme", a ajouté le président américain.

"Je sais que cette journée de l'indépendance suscite des sentiments mitigés chez de nombreux Ukrainiens, car des milliers de personnes ont été tuées ou blessées, des millions ont été déplacées et tant d'autres ont été victimes d'atrocités et d'attaques russes. Mais six mois d'attaques incessantes n'ont fait que renforcer la fierté que les Ukrainiens ont d'eux-mêmes, de leur pays et de leurs 31 ans d'indépendance", a-t-il assuré.

La commémoration de l'indépendance de l'Ukraine coïncide avec la date anniversaire des six mois de conflit depuis l'invasion russe le 24 février.

Il s'agit de la plus grosse enveloppe d'aide militaire américaine depuis le début de la guerre en Ukraine.