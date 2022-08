"Israël doit résister à la Russie" (ambassadeur d'Ukraine en Israël sur i24NEWS)

Selon le diplomate, Kiev n'accepte toujours pas le refus de Jérusalem de lui vendre des batteries Dôme de fer

L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a salué l'amitié qui unit les deux États, mais a rappelé la frustration de son gouvernement devant la décision de Jérusalem de ne pas lui vendre son système de défense antimissiles "Dôme de fer", lors d'une interview exclusive accordée mercredi à i24NEWS à l'occasion du Jour de l'indépendance de son pays.

"C'est un jour de fierté pour notre population civile et militaire qui résiste à l'agression russe de manière si formidable. Après six mois de guerre, nous avons un sentiment meilleur pour un avenir meilleur pour notre pays, ce qui était moins le cas au début de la guerre", a-t-il affirmé.

"Les premières semaines de guerre ont été très dures, et maintenant nous sommes de plus en plus forts et nous résistons bien mieux", a-t-il assuré.

Yevgen Korniychuk a affirmé que l'Ukraine se prépare à répondre à une possible attaque russe "substantielle" contre son pays, à l'occasion du Jour de l'indépendance.

"Nous célébrons notre jour d'indépendance avec fierté et c'est particulier cette année parce que le peuple ukrainien doit résister à l'invasion russe et prouver que nous sommes un État fort et indépendant", a-t-il souligné.

L'ambassadeur a également évoqué la relation entre l'Ukraine et Israël, soulignant que Kiev n'accepte toujours pas le fait que Jérusalem refuse de lui vendre son système de défense antimissiles "Dôme de fer" qu'il réclame pour faire face aux assauts russes.

"Nous apprécions l'aide humanitaire israélienne. Il y a des avancées concernant les sanctions contre la Russie, mais notre coopération militaire technique est inexistante. Nous comprenons les arguments israéliens avec la situation en Syrie, les populations russes en Israël, mais ce n'est pas recevable pour nous", a-t-il martelé. "C'est toujours un problème avec Israël et nous espérons qu'il y aura des progrès sur cette question".

Le diplomate ukrainien a rappelé que malgré la prudence d'Israël à l'égard de la Russie, Moscou a mené plusieurs actions de différentes natures contre Jérusalem depuis le début du conflit.

"Lavrov a qualifié Zelensky, qui est juif, d'Hitler, ils ont accueilli des délégations du Hezbollah et du Hamas à Moscou, ils ont tenté de tirer sur un avion israélien au-dessus de la Syrie, et ils vont fermer l'Agence juive en Russie. C'est leur manière de faire pression sur le gouvernement israélien pou éviter qu'il n'aide l'Ukraine", a-t-il poursuivi.

Yevgen Korniychuk a ainsi appelé Israël à "résister" de manière adéquate, "à faire ce qu'il y a à faire", et à faire fi des réactions de la Russie.