L'ONU demande à Poutine de stopper son "attaque armée" en Ukraine (Bachelet)

"La centrale de Zaporijjia doit être immédiatement démilitarisée"

La Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé jeudi au président russe Vladimir Poutine de mettre fin "à l'attaque armée contre l'Ukraine", réclamant par ailleurs la démilitarisation de la centrale nucléaire de Zaporijjia, plusieurs fois bombardée.

A l'occasion de sa conférence de presse de fin de mandat, Michelle Bachelet a brièvement mentionné le conflit en Ukraine.

"J'appelle le président russe à mettre fin à l'attaque armée contre l'Ukraine", a-t-elle déclaré.

"La centrale de Zaporijjia doit être immédiatement démilitarisée", a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que ses services avaient recensé au moins 5.587 civils tués et 7.890 blessés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a six mois. Parmi ces victimes, près de 1.000 sont des enfants.

"Hier, cela faisait six mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Six mois incroyablement terrifiants pour le peuple ukrainien, dont 6,8 millions ont dû fuir leur pays. Des millions d'autres ont été déplacés à l'intérieur du pays", a déclaré l'ancienne présidente chilienne.

"Six mois plus tard, les combats se poursuivent, avec des risques impensables pour les civils et l'environnement, liés aux hostilités menées à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijjia", a-t-elle déploré.

Elle a appelé les deux parties à veiller à respecter, "à tout moment et en toutes circonstances, le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire".

"La communauté internationale doit insister sur le principe de responsabilité pour les nombreuses violations graves documentées, dont certaines pourraient s'apparenter à des crimes de guerre", a-t-elle conclu.