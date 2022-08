L'Ukraine annonce une contre-offensive dans la région de Kherson

"Nous avons commencé des actions offensives dans différentes directions"

L'Ukraine a annoncé lundi le début d'une contre-offensive dans la région de Kherson, attendue depuis longtemps pour reprendre le territoire du sud saisi par les forces russes depuis leur invasion il y a six mois.

La nouvelle est tombée alors qu'une équipe de l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU se rendait en Ukraine pour inspecter la centrale nucléaire de Zaporijia.

Moscou et Kiev ont échangé des accusations de bombardements à proximité de la centrale nucléaire, la plus grande d'Europe et proche des lignes de front de la guerre, sur fond de craintes d'une catastrophe radiologique dans un pays encore hanté par la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

"Aujourd'hui, nous avons commencé des actions offensives dans différentes directions, y compris dans la région de Kherson", a déclaré le radiodiffuseur public ukrainien Suspilne, citant la porte-parole du commandement sud, Natalia Humeniuk.

La Russie s'est rapidement emparée de pans entiers du sud de l'Ukraine, près de la côte de la mer Noire, y compris Kherson, au début de la guerre.

L'Ukraine a utilisé des armes sophistiquées fournies par l'Occident pour frapper les dépôts de munitions russes et perturber les lignes d'approvisionnement.

N. Humeniuk a déclaré lors d'un point de presse lundi que l'Ukraine avait frappé plus de 10 de ces dépôts de munitions au cours de la semaine écoulée, ajoutant qu'ils avaient "incontestablement affaibli l'ennemi".