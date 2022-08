Centrale nucléaire occupée en Ukraine: Zelensky rencontre la mission de l'AIEA à Kiev

"Nous voulons que la mission [...] fasse le maximum afin d'éviter les dangers d'une catastrophe nucléaire"

Le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu mardi à Kiev une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) arrivée en Ukraine pour inspecter sa géante centrale nucléaire de Zaporijjia (sud) occupée par les troupes russes, a indiqué la présidence.

"Nous voulons que la mission de l'AIEA dirigée par le directeur (général Rafael) Grossi trouve un chemin à travers (...) des couloirs de sécurité pour atteindre la centrale et faire le maximum afin d'éviter les dangers d'une échelle mondiale", a déclaré M. Zelensky lors de cette rencontre, selon la vidéo publiée par la présidence.

"C'est une des questions prioritaires de la sécurité de l'Ukraine et du monde entier en raison de l'occupation de notre centrale de Zaporijjia par des militaires russes et d'un risque élevé d'une explosion" et d'une catastrophe nucléaire, a-t-il poursuivi.

La communauté internationale doit obtenir de la Russie "une démilitarisation immédiate de la centrale, le départ de tous les militaires russes avec tous leurs explosifs, toutes leurs armes" et le retour de cette installation "sous le contrôle ukrainien" avec l'établissement d'une "zone démilitarisée" autour d'elle, a exhorté M. Zelensky.

Une des quatre centrales nucléaires fonctionnant en Ukraine, celle de Zaporijjia est la plus grande d'Europe avec ses six réacteurs d'une capacité de 1.000 mégawatts chacun.

Elle est tombée aux mains des troupes russes en mars, peu après le lancement par Moscou de son offensive sur l'Ukraine et son site a été visé par plusieurs bombardements dont Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité.

La semaine dernière, la centrale a déjà été brièvement débranchée du réseau électrique pour la première dans son histoire, après l'endommagement de lignes électriques.