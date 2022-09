Les céréales ukrainiennes destinées à l'UE ? Les données de l'UE contredisent les propos de Poutine

100 navires ont quitté les ports ukrainiens avec un total de 2.334.310 tonnes de céréales et autres denrées

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la plupart des céréales qui quittent les ports ukrainiens, après un blocus qui a alimenté une crise alimentaire mondiale, sont acheminées dans l'Union européenne plutôt que dans les pays en développement.

"La quasi-totalité des céréales exportées d'Ukraine n'est pas destinée aux pays en développement les plus pauvres, mais aux pays de l'UE", a affirmé M. Poutine lors du Forum économique oriental qui se tient à Vladivostok, ville portuaire russe située dans le Pacifique.

Les exportations de céréales via les ports de la mer Noire ont repris après la signature d'un accord entre Kiev et Moscou en juillet, les Nations unies et la Turquie jouant le rôle de garants.

"Nous avons tout fait pour que les céréales ukrainiennes soient exportées", a assuré Vladimir Poutine.

Le président russe a affirmé que les pays européens "une fois de plus, ont tout simplement trompé les pays en développement."

"Avec cette approche, l'ampleur des problèmes alimentaires dans le monde ne fera que croître", a mis en garde Poutine, ajoutant que cela pourrait conduire à "une catastrophe humanitaire sans précédent."

"Peut-être devrions-nous penser à limiter l'exportation de céréales et les routes commerciales ? Je ne manquerai pas de consulter à ce sujet le président de la Turquie, M. Erdogan", a-t-il prévenu.

Où sont vraiment passées les céréales ?

L'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, a été contrainte d'interrompre presque toutes ses livraisons après l'invasion du pays voisin par la Russie fin février. Les responsables des Nations unies ont déclaré à plusieurs reprises que le blocus des ports ukrainiens entraînait une aggravation de la crise alimentaire, notamment dans les pays en développement d'Afrique et du Moyen-Orient.

Toutefois, dans son discours de ce mercredi, M. Poutine a affirmé que seuls 3% des céréales exportées par l'Ukraine alimentaient le programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM).

i24NEWS a contacté le Centre de coordination conjoint de l'Initiative des céréales de la mer Noire qui a ouvert à Istanbul pour surveiller les expéditions, et a appris que l'affirmation de Poutine n'était pas tout à fait exacte.

"Au 7 septembre 2022, 100 navires ont quitté les ports ukrainiens en transportant un total de 2.334.310 tonnes métriques de céréales et autres denrées alimentaires. Ils se dirigent vers diverses destinations sur trois continents : Turquie (20 %), Espagne (15 %), Égypte (10 %), Chine (7 %), Italie et République de Corée (6 %), Iran et Pays-Bas (5 %), Roumanie et Inde (4 %), Allemagne et Soudan (3 %), Kenya, Yémen et Israël (2 %), Irlande, France, Djibouti et Somalie (1 %), et Liban, Grèce et Bulgarie (moins de 1 %)", a précisé le porte-parole du centre.

Cela signifie que 30 % de la cargaison est acheminée dans des "pays à revenu faible ou moyen inférieur".

Si l'on regarde la répartition géographique par continent, un total de 47 % est allé collectivement en Turquie (20 %), en Chine (7 %), en République de Corée (6 %), en Iran (5 %), en Inde (4 %), en Israël (2 %), au Yémen (2 %) et au Liban (moins de 1 %).

Au total, 17 % du fret a également été déployé en Égypte (10 %), au Soudan (3 %), au Kenya (2 %), en Somalie et à Djibouti (1 %).

Parallèlement, l'Europe a reçu 36 % du fret, dont 15 % à destination de l'Espagne, 7 % de l'Italie, 5 % des Pays-Bas, 4 % de la Roumanie, 3 % de l'Allemagne, 1 % de l'Irlande, 1 % de la France, moins de 1 % de la Bulgarie et de la Grèce.

"Un premier navire affrété par le Programme alimentaire mondial a accosté à Djibouti (1%) le 30 août pour soutenir la réponse à la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Un deuxième navire affrété par les Nations unies, chargé de 37 500 tonnes de blé, a pris la mer le 30 août et a accosté en Turquie le 3 septembre, où le blé sera moulu en farine. Cette farine sera ensuite chargée sur un autre navire qui se rendra au Yémen pour soutenir l'intervention humanitaire du Programme alimentaire mondial dans ce pays. Un troisième navire affrété par le PAM est aujourd'hui ancré à Istanbul et prévoit de se rendre en Ukraine pour y collecter une nouvelle cargaison de blé", selon les données du centre.

Jusqu'à présent, 57 % de la cargaison était constituée de maïs, 22 % de blé, 11 % de produits de tournesol, 7 % d'orge et de colza, 1 % de soja et 4 % d'autres produits agricoles.

Environ 20 millions de tonnes de céréales destinées à l'exportation sont bloquées en Ukraine depuis février, ainsi que d'autres produits alimentaires tels que le maïs et l'huile de tournesol. Avant l'invasion russe, les principaux importateurs de blé ukrainien étaient l'Égypte, l'Indonésie, le Bangladesh, la Turquie, les Philippines, le Maroc, la Tunisie et la Libye.