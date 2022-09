Ukraine : Kiev dit gagner du terrain dans l'Est, le dernier réacteur de la centrale de Zaporijjia à l'arrêt

L'Ukraine a repris en 5 jours "plus de territoires que les Russes n'en ont conquis depuis avril"

L'Ukraine a revendiqué dimanche de nouveaux gains territoriaux sur les forces russes dans l'Est, où Moscou a annoncé retirer ses troupes de certains secteurs pour "renforcer" plus au sud la région séparatiste prorusse de Donetsk.

Kiev a par ailleurs annoncé avoir mis à l'arrêt le dernier réacteur en activité à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud du pays. Occupée par les forces russes, cette centrale de six réacteurs, la plus grosse d'Europe, suscite l'inquiétude, en Ukraine et au-delà, à cause de sa situation dans une zone de combats.

Au début du mois, l'armée ukrainienne a d'abord annoncé une contre-offensive dans le Sud, avant de réaliser au cours de la semaine écoulée une percée surprise et éclair des lignes russes dans le Nord-Est, dans la région de Kharkiv.

Au total, "depuis début septembre, plus de 3.000 kilomètres carrés sont revenus sous contrôle ukrainien", a déclaré dans un communiqué le général Valeri Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, au 200e jour du conflit.

"Autour de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement au sud et à l'est mais également vers le nord. Nous sommes à 50 kilomètres de la frontière", a-t-il ajouté.

Le gouverneur russe de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a assuré que des milliers de personnes avaient fui la région de Kharkiv pour la Russie.

"Ce n'était pas la nuit la plus facilem ni la matinée la plus facile. Au cours des dernières 24 heures, des milliers de personnes ont traversé la frontière", a déclaré Viatcheslav Gladkov dans une adresse vidéo, publiée sur sa chaîne Telegram.

Un peu plus tôt, l'état-major ukrainien avait annoncé que "la libération de portions de territoire dans les districts de Koupiansk et Izioum dans la région de Kharkiv [était] en cours".

La veille, Kiev avait annoncé que ses forces étaient entrées dans Koupiansk, qui se trouve sur des itinéraires d'approvisionnement des troupes russes.

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), basé à Washington, les forces ukrainiennes ont progressé par endroits sur une profondeur "de 70 km" et ont repris en cinq jours "plus de territoires que les Russes n'en ont conquis dans toutes leurs opérations depuis avril".