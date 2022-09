Moscou annonce des "frappes massives" face aux percées ukrainiennes

Les bombardements russes ont pour le moment fait huit morts et 19 blessés en 24 heures

L'armée russe a annoncé mardi des "frappes massives" sur tous les fronts en réaction à la contre-offensive fulgurante des troupes ukrainiennes, que le Kremlin accuse d'exactions dans les zones reconquises, tandis que Kiev impute "jusqu'à 200 crimes de guerre par jour" aux soldats russes.

"L'Ukraine enregistre jusqu'à 200 crimes de guerre commis chaque jour par les Russes" sur son sol, a en outre assuré l'état-major ukrainien, ajoutant que "plus de 70.000 km2 dans 10 régions ukrainiennes ont été minés" par les occupants.

L'état-major a fait état de la poursuite des "pillages" par l'armée russe, précisant que quelques 300 voitures ont été volées dans la région de Kharkiv.

De son côté, la Russie a affirmé que les militaires ukrainiens se livraient à de dures représailles contre des civils dans les endroits qu'ils ont repris ces derniers jours.

"Selon nos informations, il y a de nombreuses actions punitives contre les habitants de la région de Kharkiv, des gens sont torturés, maltraités", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant : "c'est révoltant".

Lors d'une réunion mardi de l'état-major, le président ukrainien Voldymyr Zelensky a fait valoir que "plus de 4.000 km2 et plus de 300 localités avaient été libérés. Des mesures de stabilisation sont en œuvre et l'offensive se poursuit".