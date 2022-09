A. Blinken accuse la Russie d'actes "épouvantables" après la découverte de tombes en Ukraine

La Russie agit de "manière épouvantable et cela se voit et se répète à chaque fois que la marée russe

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a accusé vendredi la Russie d'agir de manière "épouvantable" après la découverte de centaines de corps enterrés sommairement près d'Izioum, en Ukraine, évoquant de possibles crimes de guerre.

La Russie agit de "manière épouvantable et cela se voit et se répète à chaque fois que la marée russe se retire de parties de territoires qu'elle a occupés en Ukraine. On voit ce qu'elle laisse dans son sillage", a déclaré le chef de la diplomatie américaine à des journalistes.

Antony Blinken a affirmé vendredi que la Russie était sous "pression" pour mettre fin au conflit en Ukraine après les préoccupations exprimées par Pékin et Delhi.

"Je crois que ce que l'on entend de la part de la Chine et de l'Inde reflète les préoccupations à travers le monde concernant l'impact de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, pas seulement pour le peuple ukrainien", a déclaré le chef de la diplomatie américaine à des journalistes, en soulignant que "cela accroît la pression sur la Russie pour mettre fin à son agression".

Les dirigeants indien et chinois ont exprimé leurs préoccupations auprès du président russe Vladimir Poutine en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarcande, en Ouzbékistan.