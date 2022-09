Quatre pays de l'UE interdisent l'entrée aux touristes russes

Plusieurs exceptions sont prévues

Cette semaine, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Pologne ont interdit l'entrée aux ressortissants russes munis de visas Schengen de tourisme.

Les quatre pays européens avaient annoncé leur intention d'interdire l'entrée des touristes russes au début du mois de septembre, après que l'UE a rejeté leur proposition d'imposer une interdiction totale d'entrée aux citoyens russes, tout en suspendant un accord simplifiant la procédure d'obtention de visas pour ces derniers.

Les pays membres peuvent toutefois imposer leurs propres règles d'entrée.

Les États baltes et la Pologne ont qualifié d'"inacceptable" la libre circulation des Russes dans l'UE, alors que les Ukrainiens sont "torturés et tués" par l'armée russe et que "les trois quarts des citoyens russes" soutiennent l'invasion du pays voisin par Moscou.

Ils ont également déclaré que les personnes entrant dans l'UE en provenance de Russie pouvaient constituer une menace pour leur sécurité nationale.

Les restrictions ne s'appliqueront pas aux membres de la famille de citoyens des États baltes et de la Pologne, ni à ceux qui ont un permis de séjour dans ces pays.

D'autres exceptions seront prévues pour les diplomates et les visiteurs qui seront en transit dans la région russe de Kaliningrad, qui borde les pays de l'UE.

Répondant aux inquiétudes selon lesquelles l'interdiction affectera les personnes cherchant refuge, les quatre États ont également déclaré qu'ils autoriseraient l'entrée sur leurs territoires pour des "raisons humanitaires".