Russie : l'OSCE dénonce un climat de "peur et d'intimidation"(rapport)

Tous les opposants au régime russe sont voués à disparaître de la scène publique

L'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) s'alarme, dans un rapport jeudi, de l'intensification de la répression en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, dans le but de faire taire ou fuir les opposants.

"La répression s'est progressivement accentuée depuis 2012 et a atteint son point culminant avec les lois adoptées après le début de la guerre", selon ce document de plus de 120 pages, qui évoque "un climat de peur et d'intimidation".

La diffusion de "fausses informations" sur les forces armées russes est ainsi désormais passible de 15 ans de prison.

Cet arsenal juridique a pour effet de pousser les ONG, militants, défenseurs des droits humains, avocats et journalistes "à réduire ou abandonner leurs activités, voire à quitter leur pays", est-il écrit dans le rapport consulté par l'AFP, qui doit être présenté dans la journée au Conseil permanent de l'OSCE.

D'autant que "la persécution se fait au grand jour" et que la propagande bat son plein.

Sous le contrôle direct du président Vladimir Poutine, les autorités ont "pour ultime but la création d'une société monolithique", où tous les opposants sont voués à disparaître de la scène publique, ajoute le document, évoquant "un isolement" croissant de la société russe.

AFP photo/Kirill KUDRYAVTSEV Le chef de l'opposition russe Alexei Navalny dans une cellule de verre lors d'une audience devant le tribunal de district de Babushkinsky à Moscou le 20 février 2021

Présente cette semaine à Vienne, siège de l'OSCE, Evgenia Kara-Mourza, épouse du prisonnier politique Vladimir Kara-Mourza, se veut "la voix" de ces opposants réduits au silence.

Le rapport est le troisième rendu public par l'OSCE depuis le début du conflit en Ukraine, dans le cadre du mécanisme dit "de Moscou".

Les deux premiers rapports avaient pointé des "violations manifestes des droits" par les troupes russes en Ukraine, pouvant constituer des crimes de guerre et crimes contre l'humanité.