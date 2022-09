Les médecins israéliens vont procéder à la pose de prothèses et organiser la rééducation de ces soldats

Pour la première fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Israël va prendre en charge 20 soldats ukrainiens qui ont été grièvement blessés pendant la guerre.

Les médecins israéliens vont procéder à la pose de prothèses et organiser la rééducation de ces soldats qui ont été mutilés au cours des combats.

Les deux premiers soldats devraient atterrir en Israël aujourd'hui, et seront soignés à l'hôpital Sheba dans le quartier de Tel Hashomer, à Ramat Gan.

Cette annonce intervient deux jours après que le président ukrainien Vlodomyr Zelensky s'est plaint dans une interview à des médias français qu'Israël n'avait "rien" donné à son pays pour l'aider à se défendre.

"Israël ne nous a rien donné. Rien, zéro", a déclaré Zelensky à la chaîne française TV5Monde. "Je comprends qu'ils sont dans une situation difficile avec la Syrie, avec la Russie".

Bien qu'il ait envoyé de l'aide humanitaire à l'Ukraine, Israël a rejeté à plusieurs reprises les demandes d'armes de défense de Kiev, en particulier les systèmes de défense antimissile qui pourraient être utilisés pour repousser les frappes aériennes russes, tout en exprimant sa sympathie pour la situation critique du pays.

Ce refus est considéré comme une tentative de Jérusalem de maintenir des liens de travail avec Moscou, en raison du contrôle russe de l'espace aérien syrien, où l'armée de l'air israélienne a effectué des centaines de sorties contre des livraisons d'armes iraniennes présumées et pour empêcher les groupes soutenus par Téhéran de prendre pied.

La Russie ferme les yeux sur les frappes aériennes israéliennes, bien que les relations entre Jérusalem et Moscou aient souffert de la condamnation par Israël de l'invasion de son voisin.

Israël affirme avoir soutenu l'Ukraine en envoyant plus de 100 tonnes d'aide humanitaire et en installant un hôpital de campagne dans l'ouest de l'Ukraine pendant six semaines au début de la guerre. Il a également expédié 2 000 casques et 500 gilets pare-balles qui, selon le ministère de la Défense, seront remis aux forces de secours et aux organisations civiles.